سيتى إيدج تشرف على تطوير 6 فنادق فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف طه، رئيس قطاع التطوير بشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تتولى الإشراف على تشغيل وتطوير 6 فنادق منها 4 فنادق فى مدينة العلمين الجديدة، وفندقين فى العاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف طه لـ”البورصة”، أن“سيتى إيدج” تستهدف توسيع نطاق تعاونها ليشمل جهات أخرى لتشغيل فنادق تابعة لتلك الجهات، موضحًا أن عمل الشركة لا يقتصر على الإشراف على التطوير فقط.
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وأشار إلى أن الشركة تتولى اختيار الشركات المشغلة للفنادق من خلال إدارة عمليات التعاقد مع المشغلين والتفاوض على الشروط وإبرام العقود.
وقال إن محفظة المشاريع الفندقية التى تشرف“سيتى إيدج” على تطويرها تشمل فندقًا بمشروع“نورث إيدج” فى مدينة العلمين الجديدة، وفندق“مارينا تاورز” الذى مازال قيد الإنشاء، ومن المتوقع تشغيلهما بحلول عام 2026.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير فندقى“رافلز” و”فيرمونت” فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت“سيتى إيدج” وقعت نيابة عن وزارة الإسكان عقدًا مع مجموعة“هيلتون” منتصف العام الماضى لإدارة وتشغيل فندقين فى القاهرة، أحدهما ضمن أبراج مثلث ماسبيرو والآخر بمنطقة سور مجرى العيون.
وأوضح طه، أن الشركة تخطط لطرح برج إدارى بمشروع مثلث ماسبيرو بنهاية العام الجارى، يتضمن 160 وحدة إدارية ومكتبية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تطوير أراضٍ جديدة فى منطقة الساحل الشمالى بحلول عام 2025، كما تسعى لتطوير مشروع بمساحة 60 فدانًا فى العاصمة الإدارية.
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