سيتى إيدج تشرف على تطوير 6 فنادق فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف طه، رئيس قطاع التطوير بشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تتولى الإشراف على تشغيل وتطوير 6 فنادق منها 4 فنادق فى مدينة العلمين الجديدة، وفندقين فى العاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

أضاف طه لـ”البورصة”، أن“سيتى إيدج” تستهدف توسيع نطاق تعاونها ليشمل جهات أخرى لتشغيل فنادق تابعة لتلك الجهات، موضحًا أن عمل الشركة لا يقتصر على الإشراف على التطوير فقط.

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وأشار إلى أن الشركة تتولى اختيار الشركات المشغلة للفنادق من خلال إدارة عمليات التعاقد مع المشغلين والتفاوض على الشروط وإبرام العقود.

وقال إن محفظة المشاريع الفندقية التى تشرف“سيتى إيدج” على تطويرها تشمل فندقًا بمشروع“نورث إيدج” فى مدينة العلمين الجديدة، وفندق“مارينا تاورز” الذى مازال قيد الإنشاء، ومن المتوقع تشغيلهما بحلول عام 2026.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير فندقى“رافلز” و”فيرمونت” فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت“سيتى إيدج” وقعت نيابة عن وزارة الإسكان عقدًا مع مجموعة“هيلتون” منتصف العام الماضى لإدارة وتشغيل فندقين فى القاهرة، أحدهما ضمن أبراج مثلث ماسبيرو والآخر بمنطقة سور مجرى العيون.

وأوضح طه، أن الشركة تخطط لطرح برج إدارى بمشروع مثلث ماسبيرو بنهاية العام الجارى، يتضمن 160 وحدة إدارية ومكتبية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تطوير أراضٍ جديدة فى منطقة الساحل الشمالى بحلول عام 2025، كما تسعى لتطوير مشروع بمساحة 60 فدانًا فى العاصمة الإدارية.