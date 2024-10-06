اليابان تتعاون مع كوريا الجنوبية وإيطاليا للتوسع في شراء الغاز المسال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتكينيا تتطلع لتطوير التعاون فى مجال الطاقة النووية مع روسيا يعدل توقعاته لموعد بدء خفض الفائدة فى تركيا الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اتفقت اليابان يوم الأحد على دراسة التعاون مع كوريا الجنوبية وإيطاليا في شراء الغاز الطبيعي المسال باعتبارها ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، بينما تسعى إلى مزيد من المرونة مع تعزيز أمن الطاقة لديها.

وتتعاون شركة جيرا، أكبر شركة مرافق في اليابان، وشركة كوريا للغاز الكورية الجنوبية، وهي أيضاً مشترٍ رئيسي للغاز الطبيعي المسال، بهدف بحث فرص المشتريات المشتركة وتبادل البضائع وأشكال التعاون الأخرى، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية في بيان يوم الأحد.

وجاء في البيان الذي وقّعته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية ((تتوقع حكومتا البلدين أن يكون هذا المسعى بمثابة نقطة انطلاق لتعاون جديد في مجال الغاز الطبيعي المسال بين الشركات الكورية واليابانية)).

وبشكلٍ منفصل، وقّعت المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة المدعومة من الدولة اتفاقية مبدئية مع شركة الطاقة الإيطالية إيني، للتعاون في شراء الغاز الطبيعي المسال.

وقال سينيوريتو للصحفيين على هامش مؤتمر يوم الأحد ((نحن نتعامل بالفعل مع المشترين اليابانيين على أساس قصير الأجل ونرغب في توسيع هذا التعاون على المدى الطويل)).

وأضاف أن إيني تخطط لجلب المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق بما في ذلك من إندونيسيا وأيضاً تريد من المؤسسات المالية اليابانية دعم بعض المشاريع.

في غضون ذلك، يبحث المشترون اليابانيون بشكل متزايد عن عقود أكثر مرونة بفترات أقصر تسمح بإعادة بيع الغاز لطرف ثالث، حتى تتمكن الشركات من تحويل الشحنات إلى مشترين آخرين عندما ينخفض ​​الطلب المحلي، كما تعمل اليابان على تعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها في المنطقة.

وفي إطار ضمان الإمدادات الكافية، عيّنت الحكومة اليابانية شركة جيرا لتأمين شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال، أو ما يعادل نحو 70 ألف طن متري، خلال كل شهر من ديسمبر إلى فبراير استعداداً لموسم التدفئة في البلاد.

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