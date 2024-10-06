جولدمان ساكس يعدل توقعاته لموعد بدء خفض الفائدة فى تركيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع بنك“جولدمان ساكس” أن يخفض التركي أسعار الفائدة في يناير، بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى أن المركزي التركي سيبدأ في خفض الفائدة خلال نوفمبر.

وأوضح البنك، بحسب رويترز، أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيرا من المتوقع في سبتمبر.

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كما رفع توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44% من 40% في التوقعات السابقة.

وأضاف أن التضخم المتتالي – الذي بلغ نحو 3% الشهر الماضي – يظل“أعلى كثيرا من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري” لكي يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف غولدمان ساكس في بيان:” عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثير أيضا احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر ويزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل”.

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