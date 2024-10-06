جولدمان ساكس يعدل توقعاته لموعد بدء خفض الفائدة فى تركيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع بنك“جولدمان ساكس” أن يخفض البنك المركزي
التركي أسعار الفائدة في يناير، بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى أن المركزي التركي سيبدأ في خفض الفائدة خلال نوفمبر.
وأوضح البنك، بحسب رويترز، أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيرا من المتوقع في سبتمبر.
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كما رفع غولدمان ساكس توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44% من 40% في التوقعات السابقة.
وأضاف أن التضخم المتتالي – الذي بلغ نحو 3% الشهر الماضي – يظل“أعلى كثيرا من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري” لكي يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة.
وأضاف غولدمان ساكس في بيان:” عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثير أيضا احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر ويزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل”.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108751345
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