كينيا تتطلع لتطوير التعاون فى مجال الطاقة النووية مع روسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صرَّح سفير كينيا لدى روسيا بيتر موثوكو للصحفيين بأن كينيا تعتزم تكثيف التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية والمتجددة.

وقال على هامش منتدى ((شمال القوقاز: فرص جيو-استراتيجية جديدة))، ((أرى مدى تقدم روسيا في الأمور الاقتصادية، وهذا قطاع آخر يمكننا تطويره معاً، خاصة الطاقة النووية.. وكذلك تطوير الطاقة الشمسية))، نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية (تاس).

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وأقيم المنتدى في ستافروبول يومَي 4 و5 أكتوبر تشرين الأول، إذ يُعقد سنوياً من قِبل معهد شمال القوقاز- فرع من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة منذ عام 2017.

لماذا يعد التعاون مع روسيا مهماً؟

لطالما كان أمن الطاقة أولوية بالنسبة لكينيا، أحد أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا.

إذ تواجه البلاد طلباً متزايداً على الكهرباء، الأمر الذي يتطلب مصادر طاقة مستدامة، حالياً، يأتي جزء كبير من كهرباء كينيا من الطاقة الكهرومائية، لكن تغير المناخ يفرض مخاطر على موثوقية هذا المورد، وهذا يجعل تحرك كينيا نحو الطاقة النووية والمتجددة بالتعاون مع روسيا خطوة استراتيجية.

يمكن لروسيا، بتقنياتها النووية المتقدمة وخبرتها الواسعة في بناء محطات الطاقة النووية، أن تلعب دوراً محورياً في مساعدة كينيا على تطوير هذا القطاع، وأكد السفير على الخبرة الاقتصادية لروسيا، ما يمنح كينيا المزيد من الثقة في نجاح هذا التعاون.

بالإضافة إلى الطاقة النووية، تعد الطاقة الشمسية مجالاً آخر؛ حيث يمكن لروسيا أن تقدم دعماً قيماً، في حين أن روسيا ليست معروفة تقليدياً بالطاقة الشمسية، إلا أن شركاتها تعمل بنشاط على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، ما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية.

توسيع الشراكات العالمية في مجال الطاقة النووية

لا يقتصر تعاون كينيا في مجال الطاقة النووية على روسيا؛ إذ تعمل البلاد على تعزيز العلاقات بالولايات المتحدة في هذا المجال.

تهدف كينيا إلى البدء في بناء أول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2027، بطاقة متوقعة تبلغ 1000 ميغاواط، ومن المتوقع أن يلعب المشروع دوراً رئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إذ تهدف البلاد إلى أن تصبح اقتصاداً متوسط الدخل بحلول عام 2030.

كما حددت كينيا موقعين محتملين للمحطة، وتخطط لإكمالها بحلول عام 2034 بتكلفة تُقدر بنحو 500 مليار شيلينغ كيني (3.87 مليار دولار).

وتم التأكيد على هذا التعاون المتزايد بين كينيا والولايات المتحدة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكيني ويليام روتو للولايات المتحدة، إذ كانت الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، من الموضوعات الرئيسية للمناقشة بين الرئيس روتو والرئيس الأميركي جو بايدن.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تسعى دول أخرى مثل الصين وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية مع كينيا، وهو ما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي بمستقبل الطاقة في البلاد.

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