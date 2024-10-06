MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وحذار‭ ‬من‭ ‬إندونيسيا‭ ‬فهو‭ ‬منتخب‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنافسة‭ ‬وقوّى‭ ‬خطوطه‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المجنسين؛‭ ‬وخرج‭ ‬بتعادلين‭ ‬مهمين‭ ‬امام‭

‬منافسين‭ ‬قويين،‭ ‬وكما‭ ‬شاهدناه‭ ‬امام‭ ‬السعودية‭ ‬فهو‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬المراس‭ ‬يُحرج‭ ‬المنافسين؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬الف‭ ‬حساب‭ ‬له،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتساهل‭ ‬امامه؛‭ ‬بل‭ ‬احترامه‭ ‬والعمل‭ ‬للفوز‭ ‬عليه‭..‬





} ‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭

‬يعرف‭

‬اهمية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬أن‭ ‬اراد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة؛‭ ‬فلابد‭

‬من‭ ‬الفوز‭ ‬عليه،‭ ‬وان‭ ‬يستغل‭ ‬عامل‭ ‬الأرض‭ ‬وحضور‭ ‬الجماهير،‭ ‬والتركيز‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية،‭ ‬وألّا‭ ‬يكون‭ ‬ضائعا‭ ‬كما‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭ ‬امام‭ ‬اليابان‭ ‬وبشكل‭ ‬فارق،‭ ‬وحيث‭ ‬كان‭ ‬لاعبونا‭ ‬كالحمل‭ ‬الوديع؛‭ ‬ولذا‭ ‬رأينا‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬و‭ ‬سببها‭

‬الإرهاق‭!‬





} ‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ ‬ارهاق‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭ ‬اظنه‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الاعداد‭ ‬البدني‭ ‬لم‭ ‬يكُن‭ ‬متوافقا‭ ‬بين‭ ‬المبارتين؛‭ ‬ولذا‭ ‬هُنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬بدنية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬ولذا‭ ‬البحث‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬الاجهز‭ ‬وليس‭ ‬الافضل؛‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭

‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬فرقهم‭ ‬بالدوري





} ‭ ‬والبحث‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬الرتم‭ ‬العالي؛‭ ‬لان‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬للمنتخب؛‭ ‬فإن‭ ‬الاعداد‭ ‬المثالي‭ ‬هو‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬القياس‭ ‬عبر‭ ‬الاسماء‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬الجاهزية؛‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب،‭ ‬والذي‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يتحاشى‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يُفترض‭ ‬ورقيّا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬متناوله،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬اخيرا‭!‬





} ‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬القوي‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬جولتي‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري؛‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هُنا‭ ‬يوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ (‬الثلاثاء‭ ‬‮١٥‬‭ ‬اكتوبر‭)‬؛‭ ‬وليس‭ ‬صعبا‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬باربع‭ ‬نقاط؛‭ ‬لأن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬او‭ ‬التي‭ ‬تليها‭ ‬نحتاج‭ ‬فيه‭ ‬لجمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط؛‭ ‬فهل‭ ‬سيكون‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬فال‭ ‬خير‭ ‬على‭ ‬منتخبنا؟‭!‬