هل سنعتاد على الذل؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عام‭ ‬كامل‭ ‬يباد‭ ‬فيه‭ ‬شعب‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬والعالم‭ ‬يتابع‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬آلاف‭ ‬المجازر‭ ‬الوحشية‭ ‬بحق‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين،‭ ‬ويتابع‭ ‬التدمير‭ ‬الوحشي‭ ‬للمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والملاجئ‭ ‬والمباني‭ ‬والمنشآت‭.‬

في‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬لأبشع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭ ‬بحيث‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة،‭ ‬وتم‭ ‬تشريد‭ ‬كل‭ ‬أهلها‭ ‬في‭ ‬بلادهم،‭ ‬واستشهد‭ ‬وجرح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭.‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بمقدوره‭ ‬ردع‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬ويتصرف‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يخشاه‭ ‬إن‭ ‬هو‭ ‬واصل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭.‬

السؤال‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسأله‭ ‬ونفكر‭ ‬فيه‭ ‬هو‭: ‬لماذا‭ ‬تمكن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬عام‭ ‬كامل؟‭.. ‬ما‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬ذلك؟‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يراهن‭ ‬عليه‭ ‬بالضبط‭ ‬حين‭ ‬يتصرف‭ ‬هكذا‭ ‬بلا‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬او‭ ‬ردع‭ ‬الآن‭ ‬ومستقبلا؟

بالطبع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يشن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬وحده‭. ‬أمريكا‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تدعمه‭ ‬وتشارك‭ ‬معه‭ ‬بمختلف‭ ‬الأشكال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تحميه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مساءلة‭ ‬أو‭ ‬حساب‭ ‬دولي‭.‬

وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬متخاذل‭ ‬لا‭ ‬يرقى‭ ‬أبدا‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الخطر‭ ‬الداهم‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬الحرب‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬عجز‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬الإبادة،‭ ‬وعن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المجرمين،‭ ‬وثبت‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬معطل،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬مشلولة‭.‬

كل‭ ‬هذا‭ ‬معروف‭ ‬ومفهوم‭. ‬لكن‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ننبه‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬آخر‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ويمثل‭ ‬رهانه‭ ‬الأساسي‭.‬

يراهن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬سوف‭ ‬ينسون،‭ ‬وستصبح‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬تاريخية‭ ‬عابرة‭ ‬يتذكرونها‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬شيء‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬يراهنون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العرب‭ ‬سوف‭ ‬يعتادون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الذل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬ولن‭ ‬يمثل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬أي‭ ‬حافز‭ ‬للمواجهة‭ ‬دفاعا‭ ‬لا‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

حين‭ ‬يراهن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬هذا،‭ ‬فإنه‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬التاريخ‭.. ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬وتاريخ‭ ‬المجازر‭ ‬الصهيونية‭.‬

قبل‭ ‬قيام‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ارتكبت‭ ‬العصابات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الصهيونية‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬الوحشية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬وبعد‭ ‬قيام‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتكب‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬عاما‭. ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬استشهد‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف،‭ ‬وتم‭ ‬طرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأرضهم‭ ‬واستولى‭ ‬عليها‭ ‬الصهاينة‭. ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬سجلها‭ ‬التاريخ‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيلها‭.‬

ويراهن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬أصبحت‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العرب،‭ ‬فسيكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬الحالية‭.‬

السؤال‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬سنمسح‭ ‬بأن‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬فعلا؟‭ ‬هل‭ ‬سنسمح‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬عابرة‭ ‬نندد‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المناسبات؟‭.. ‬هل‭ ‬سنتعايش‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الذل‭ ‬ونقبل‭ ‬به‭ ‬كمجرد‭ ‬أمر‭ ‬واقع؟

علينا‭ ‬أن‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬قيامه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬محددة‭. ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إنهاء‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين‭ ‬وفرضا‭ ‬للإرادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

لهذا،‭ ‬لسنا‭ ‬نبالغ‭ ‬حين‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العرب‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وجودية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالوجود‭ ‬العربي‭ ‬بالمعنى‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتاريخي‭. ‬والحديث‭ ‬يطول‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬هذا‭.‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬تفكير‭ ‬استراتيجي‭ ‬جديد‭ ‬جوهره‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمخططات‭ ‬المرسومة‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

هذا‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬ألا‭ ‬نعتاد‭ ‬على‭ ‬الذل‭ ‬ونقبل‭ ‬به،‭ ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وجودنا‭.‬