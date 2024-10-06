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مدرسة.. بتلميذين!

10/6/2024 8:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬تلاميذه‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬المهجورة‭ ‬تضم‭ ‬تلميذين‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬تلاميذ‭.‬

وعانت‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬جمهوريات‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬الاستقلال‭. ‬وارتفع‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬39‭% ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاود‭ ‬الانخفاض‭ ‬تدريجيا‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬المعدّل‭ ‬14‭.‬4‭%.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬دفعت‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد،‭ ‬ضمن‭ ‬موجة‭ ‬هجرة‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المدن،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬التلاميذ‭.‬

ويقود‭ ‬زاركو‭ ‬بلازيفسكي‭ ‬سيارته‭ ‬لساعة،‭ ‬كل‭ ‬صباح،‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬متعرج‭ ‬كي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مدرسته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬ينتظره‭ ‬3‭ ‬تلاميذ‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬زاركو‭ ‬بلازيفسكي‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعاود‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الذي‭ ‬يدرّس‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كوسوفو‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬مجاورة‭. ‬والتلاميذ‭ ‬الذين‭ ‬يدرّسهم‭ ‬من‭ ‬أعمار‭ ‬مختلفة‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬سيفيل‭ ‬كوميونيكيشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬خسرت‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬نفسه‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬تلميذ،‭ ‬أي‭ ‬5‭% ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالمدارس‭.‬

ويشير‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬مستندا‭ ‬إلى‭ ‬إحصاءات‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬التلاميذ‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬إذ‭ ‬تقلّص‭ ‬عدد‭ ‬هؤلاء‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭%‬‮»‬،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬أو‭ ‬المدن‭.‬

ويشكّل‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لهجرة‭ ‬العائلات‭ ‬إحدى‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬وعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمينية‭ ‬القومية‭ ‬الجديدة‭ ‬المنتخبة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بمعالجتها‭. ‬وأُنشئت‭ ‬وزارة‭ ‬جديدة‭ ‬لشؤون‭ ‬السكان‭ ‬والشباب،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ماذا‭ ‬ستعتمد‭ ‬لوقف‭ ‬الهجرة‭.‬

والمشكلة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الجبال،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬المنازل‭ ‬المدمرة‭ ‬والقرى‭ ‬المهجورة‭ ‬تهديدا‭ ‬دائما‭ ‬بالحرائق‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بوقوع‭ ‬جرحى‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬القرى‭ ‬المأهولة‭ ‬تواجه‭ ‬السلطات‭ ‬باستمرار‭ ‬خيارا‭ ‬صعبا‭ ‬يتمثل‭ ‬بإغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستقبل‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭. ‬ويجبر‭ ‬الإغلاق‭ ‬آخر‭ ‬التلاميذ‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬للدراسة‭.‬

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