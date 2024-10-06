حركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغير المناخي وتدهور الأراضي وصون التنوع البيولوجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستمد‭ ‬مبادرة‭ ‬ريو‭ ‬اسمها‭ ‬من‭ ‬المقررات‭ ‬التاريخية‭ ‬لقمة‭ ‬الأرض‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمعت‭ ‬حكومات‭ ‬العالم‭ ‬لبناء‭ ‬إطار‭ ‬للتحرّك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الوجودية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والتصحّر‭ ‬وفقدان‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭. ‬وركّز‭ ‬اجتماع‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬المرتقبة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭. ‬ضمّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان،‭ ‬التي‭ ‬سترأس‭ ‬المؤتمر‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬29‮»‬،‭ ‬وجمهورية‭ ‬كولومبيا،‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬ترأس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬حول‭ ‬التنوّع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬سترأس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬16‮»‬‭. ‬وتسعى‭ ‬مبادرة‭ ‬ريو‭ ‬الثلاثية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تدهور‭ ‬الأراضي‭ ‬وتغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬وفقدان‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬زخم‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬البيئية‭.‬

وقد‭ ‬سلّطت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السعودية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحّر‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬16‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمّية‭ ‬استصلاح‭ ‬الأراضي‭ ‬لصحّة‭ ‬الناس‭ ‬والكوكب‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي‭ ‬المدمّر‭ ‬لمشكلتي‭ ‬تدهور‭ ‬الأراضي‭ ‬والجفاف،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تهديد‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وزيادة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬بالتالي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬تحديات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭. ‬الدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬فقيها،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ومستشار‭ ‬رئاسة‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬16‮»‬،‭ ‬صرّح‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬وفقدان‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتدهور‭ ‬الأراضي‭ ‬هي‭ ‬تحديات‭ ‬مترابطة‭ ‬للأزمة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الكوكب،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬معالجتها‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تتوفّر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬زملائنا‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬وكولومبيا‭ ‬وحشد‭ ‬التأييد‭ ‬الدولي‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬العالمية‭ ‬المترابطة،‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬وسكانه‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬سوزانا‭ ‬محمد‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬رئيسة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬لاتفاقية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬أجندة‭ ‬مشتركة‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ومستعدّون‭ ‬لتأسيس‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭. ‬فالتحوّل‭ ‬العادل‭ ‬الذي‭ ‬نتحدّث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬أن‭ ‬يتجسّد‭ ‬في‭ ‬تآزر‭ ‬الجهود‭ ‬لتجنّب‭ ‬تدهور‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الطبيعية‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بها‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬لتخطيط‭ ‬الأراضي‭ ‬وفق‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملاً‭: ‬إزالة‭ ‬الكربون،‭ ‬واستعادة‭ ‬البيئة،‭ ‬وتوفير‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل‭ ‬للحياة‭ ‬البشرية‭. ‬ومؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬حول‭ ‬التنوّع‭ ‬البيولوجي‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬لتعميق‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬حول‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬29‮»‬،‭ ‬مختار‭ ‬باباييف‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ريو‭ ‬الثلاث،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لجهود‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬والكوكب‭ ‬عموماً‭. ‬وهذا‭ ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬الإقرار‭ ‬بأنّ‭ ‬أهداف‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المعنية‭ ‬مترابطة‭ ‬جوهرياً‭ ‬وأنّ‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬واحد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحفّز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬16‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ستستضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وقد‭ ‬حددت‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬هدفاً‭ ‬لاستصلاح‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المتدهورة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030م‭. ‬وفي‭ ‬الرياض،‭ ‬ستدفع‭ ‬الرئاسة‭ ‬السعودية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬16‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعهّدات‭ ‬الملموسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغاية‭.‬