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البحرين تحتضن أكبر معرض للنقل الجوي في العالم2300 مشارك من 110 دول و230 شركة طيران و530 مطارا

10/6/2024 8:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مقومات وموقع مميز تتمتع بها البحرين تمكنها من تشكيل مستقبل قطاع الطيران

جلسات نقاشية ضمت كبار قادة القطاع تناولت وتيرة النمو السريع في المنطقة


انطلقت‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬6‭-‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬باستضافة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وتشغله‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬ويجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬فعاليات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المتخصصة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وممثلي‭ ‬230‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬و530‭ ‬مطاراً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وفاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬وسارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وخالد‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المدعوين‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ألقى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬يشكله‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬للنقاشات‭ ‬المهمة‭ ‬حول‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬عالمياً‭ ‬وتعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تمنح‭ ‬المشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬وموقع‭ ‬مميز‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬عالمياً‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عناصر‭ ‬الاستدامة‭ ‬والنمو‭ ‬فيه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬روتس‭ ‬29‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬2022‭-‬2026‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتكون‭ ‬وجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمؤتمرات،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭. ‬ويسهم‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬المهيأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لاستضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية،‭ ‬وهذا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬لقطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والسياحة‭ ‬واللوجستيات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للربط‭ ‬الجوي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬يجسد‭ ‬نموذجاً‭ ‬ناجحاً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬المطارات‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والوجهات‭ ‬وإبراز‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رئيسية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لعرض‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمستقبل‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬لإبراز‭ ‬مقومات‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬جذابة‭ ‬لخطوط‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬والمسافرين‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬جغرافي‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬وبيئة‭ ‬أعمال‭ ‬مفتوحة،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬‭ ‬وإبراز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتشكل‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬ودعم‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬قطاع‭ ‬سياحي‭ ‬مزدهر‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬سيُعقد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9000‭ ‬اجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬ستوجد‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬عالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬متحدثًا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬ضمت‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬تناولت‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬‭ ‬وشارك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬تطوير‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬وكيفية‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬سريع‭ ‬التوسع‭. ‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬اللوجستيات‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬عمليات‭ ‬الشحن‭ ‬والبضائع‭ ‬كجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬وإدارة‭ ‬المطارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬العالمي‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭.‬

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