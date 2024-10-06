البحرين تحتضن أكبر معرض للنقل الجوي في العالم2300 مشارك من 110 دول و230 شركة طيران و530 مطارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مقومات وموقع مميز تتمتع بها البحرين تمكنها من تشكيل مستقبل قطاع الطيران
جلسات نقاشية ضمت كبار قادة القطاع تناولت وتيرة النمو السريع في المنطقة
انطلقت النسخة التاسعة والعشرون من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» الذي يقام في خلال الفترة 6-8 أكتوبر 2024 في مملكة البحرين لأول مرة باستضافة من مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية. ويجمع هذا الحدث الذي يُعتبر من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة أكثر من 2300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطاراً من جميع أنحاء العالم.
وقد حضر حفل الافتتاح في مركز البحرين الدولي للمعارض محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وسارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وخالد حسين تقي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة، وعدد من كبار المدعوين.
وخلال حفل الافتتاح ألقى محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات كلمة رحب فيها بالمشاركين في النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» من جميع أنحاء العالم، مؤكداً ما يشكله هذا الحدث من منصة حيوية للنقاشات المهمة حول مواصلة الجهود لتشكيل مستقبل صناعة الطيران عالمياً وتعزيز الربط الجوي والبناء على ما تحقق في النسخ الماضية من المؤتمر في هذا الجانب.
كما أشار إلى أن استضافة روتس وورلد في مملكة البحرين لأول مرة تمنح المشاركين فرصة التعرف من قرب على ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات وإمكانيات وموقع مميز تمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود تطوير قطاع الطيران عالمياً والمساهمة في تعزيز عناصر الاستدامة والنمو فيه.
من جانبها أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض مؤتمر ومعرض روتس 29 تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026. وتأتي هذه الاستضافة في إطار تعزيز الروابط الوثيقة بين قطاعي السياحة والطيران، ما يعكس أهمية التكامل بينهما، حيث تُعتبر استضافة هذا المؤتمر العالمي فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران، ما يسهم في تطوير القطاع بشكل شامل.
وأضافت أن مملكة البحرين تسعى دائمًا لتكون وجهة جاذبة للمؤتمرات والمعارض، حيث يوفر مركز البحرين العالمي للمؤتمرات، الذي يُعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، العديد من المرافق والخدمات المتكاملة التي تتيح استضافة الفعاليات العالمية. ويسهم هذا المركز بشكل كبير في دعم البنية التحتية السياحية المهيأة في مملكة البحرين لاستضافة الفعاليات الكبرى.
ولفتت إلى أن قطاع السياحة مستمر في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة، من خلال توفير بيئة مثالية لاستضافة المزيد من الفعاليات الدولية، وهذا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع السياحي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح إن «روتس وورلد 2024» يمثل لحظة مهمة لقطاعي الطيران والسياحة واللوجستيات في المملكة، حيث يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز موقع المملكة كمركز عالمي للربط الجوي والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحدث يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف الحكومة في ربط المطارات وشركات الطيران والوجهات وإبراز البحرين كوجهة سياحية رئيسية، مشيراً إلى أن روتس وورلد 2024 يمثل فرصة لعرض رؤية مملكة البحرين لمستقبل الربط الجوي على المستوى العالمي، كما أنه محطة مهمة جداً لإبراز مقومات المملكة كوجهة جذابة لخطوط الطيران العالمية والمسافرين على السواء، كما أنه يسلط الضوء على ما تتميز به البحرين من موقع جغرافي وبنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مفتوحة، متوجهاً بالشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي اسهمت في نجاح استضافة مملكة البحرين مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد» وإبراز البنية التحتية الحديثة في البحرين.
وتشكل النسخة التاسعة والعشرون من «روتس وورلد 2024» فرصة استراتيجية لتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة، حيث سيسهم الحدث في زيادة حركة المسافرين ودعم رؤية الحكومة في إقامة قطاع سياحي مزدهر. وعلى مدار ثلاثة أيام سيُعقد أكثر من 9000 اجتماع، حيث ستوجد 80 من أكبر 100 شركة طيران عالمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 متحدثًا في المؤتمر، مع خمس كلمات رئيسية من رؤساء شركات الطيران.
وشهد اليوم الأول من «روتس وورلد 2024» جلسات نقاشية ضمت كبار القادة في الصناعة، تناولت وتيرة النمو السريع في منطقة الخليج العربي. وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج جيفري جوه في مناقشة مستقبل تطوير الخطوط الجوية وكيفية النجاح في هذا السوق سريع التوسع.
وفي الجلسة التي تناولت دور التكنولوجيا المتزايد في اللوجستيات تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح عن دور عمليات الشحن والبضائع كجزء لا يتجزأ من تطور السفر الجوي وإدارة المطارات، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية لتعزيز الاتصال العالمي وكفاءة العمليات.
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