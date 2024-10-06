وزير الخارجية يلتقي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمقر الوزارة أمس ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات، في ظل الحرص المتبادل على تنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
واستقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم بحث أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأكيد مواصلة تعزيز العمل المشترك في شتى المجالات، واستمرار التنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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