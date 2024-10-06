رئيس التحرير يستقبل سفيرة اليابانتعاون بحريني ياباني لتعزيز زيادة التعاون السياحي والثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير يوم أمس السفيرة أوكي أساور سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، والذي أكد حرص جريدة «أخبار الخليج» على التواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، واستعرض الطرفان العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور السيدة ريهام المهدي من السفارة اليابانية وعبدالمجيد حاجي المدير العام للصحيفة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية والتصعيد الذي تشهده الأراضي اللبنانية، حيث أكدا ضرورة تجنب استمرار التصعيد وإنهاء الحرب التي تؤثر على مصالح شعوب المنطقة والعالم.
بدورها أكدت السفيرة أوكي أساور سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين أن مملكة البحرين واليابان تتمتعان بعلاقات ودية تاريخية طويلة الأمد على كافة الأصعدة، منوهة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت عام 1972، بينما احتفلا هذا العام بالذكرى التسعين منذ وصول أول تصدير للنفط من البحرين إلى اليابان في عام 1934، ومنذ ذلك الحين، نمت العلاقات ونضجت لتصبح شراكة شاملة.
ولفتت إلى أن إجمالي التجارة الثنائية وصل إلى 1.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعد شهادة على الاتجاه الإيجابي في التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين، والمبادرات المشتركة في مجالات الفنون والثقافة والطعام والرياضة والأنشطة الاجتماعية.
وتطرقت السفيرة اليابانية إلى أن اليابان تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2025 أوساكا في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر تحت شعار «تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا»، وأن الأبواب مفتوحة أمام البحرين والدول الأخرى لاستكشاف إمكانيات جديدة ومثيرة من خلال أجنحتها الوطنية، من خلال عرض التقنيات التكنولوجية والتقدم والحلول المبتكرة والأفكار لمعالجة التحديات الملحة التي يواجهها الكوكب من خلال التعاون الدولي.
وأكدت أن مشاركة المملكة في إكسبو أوساكا سوف تمتد إلى ما هو أبعد من اليابان، حيث من المتوقع أن يأتي العديد من الزوار من دول أخرى. واحتفالاً بالتراث الثقافي والعلاقات الثنائية، ستعمل البحرين واليابان معًا لتعزيز زيادة السفر والسياحة المتبادلة والتبادلات الثقافية.
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