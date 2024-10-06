رئيس التحرير يستقبل سفيرة اليابانتعاون بحريني ياباني لتعزيز زيادة التعاون السياحي والثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية،‭ ‬حيث‭ ‬أكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬أوكي‭ ‬أساور‭ ‬سفيرة‭ ‬اليابان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭ ‬تتمتعان‭ ‬بعلاقات‭ ‬ودية‭ ‬تاريخية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬بينما‭ ‬احتفلا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالذكرى‭ ‬التسعين‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬تصدير‭ ‬للنفط‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1934،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬نمت‭ ‬العلاقات‭ ‬ونضجت‭ ‬لتصبح‭ ‬شراكة‭ ‬شاملة‭. ‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬الاتجاه‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬والطعام‭ ‬والرياضة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

وتطرقت‭ ‬السفيرة‭ ‬اليابانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬2025‭ ‬أوساكا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تصميم‭ ‬مجتمع‭ ‬مستقبلي‭ ‬لحياتنا‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الأبواب‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬لاستكشاف‭ ‬إمكانيات‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجنحتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والتقدم‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والأفكار‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الكوكب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إكسبو‭ ‬أوساكا‭ ‬سوف‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬واحتفالاً‭ ‬بالتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬ستعمل‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭ ‬معًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬زيادة‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬المتبادلة‭ ‬والتبادلات‭ ‬الثقافية‭.‬

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