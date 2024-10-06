وزير البلديات: العنصر الشبابي يعد رأس المال الحقيقي لخلق مستقبل حضري أفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬العنصر‭ ‬الشبابي‭ ‬يعد‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمستقبل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إشادات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اهتمامها‭ ‬المستمر‭ ‬بالتنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لإطلاق‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬الحضري‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تولي‭ ‬التطوير‭ ‬الحضري‭ ‬الاهتمام‭ ‬التام،‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تشرك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬حضري‭ ‬أفضل،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الحدائق‭ ‬والمنتزهات‭ ‬والأسواق‭ ‬ومشاريع‭ ‬التجميل‭ ‬والتشجير‭.‬

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