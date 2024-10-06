وزير البلديات: العنصر الشبابي يعد رأس المال الحقيقي لخلق مستقبل حضري أفضل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بمناسبة اليوم العالمي للموئل، أن مملكة البحرين تدرك أهمية تعزيز دور الشباب الفاعل في تنمية وصناعة الحاضر والمستقبل، وذلك في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعمٍ ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً باختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لموضوع «إشراك الشباب في خلق مستقبل حضري أفضل» كشعار لليوم العالمي للموئل هذا العام، وذلك بما يؤكد الاهتمام الموجه لفئة الشباب على الصعيد الدولي، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، الذي يأتي في مقدمة الأولويات الأممية والحكومية على المستوى العالمي.
وبيّن أن العنصر الشبابي يعد رأس المال الحقيقي للمستقبل، منوهاً بما تحظى به مملكة البحرين من إشادات واسعة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في ظل اهتمامها المستمر بالتنمية الحضرية، وسعيها الدؤوب لإطلاق مختلف المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز مستقبل البلاد الحضري.
وأوضح أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تولي التطوير الحضري الاهتمام التام، حيث تدعم تفعيل الشراكة المجتمعية، وتحرص على إيجاد المبادرات التي تشرك الشباب في بناء مستقبل حضري أفضل، مشيراً في هذا الجانب إلى الخطة الوطنية للتشجير، الرامية إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035 إلى جانب المشاريع الوطنية المهمة على صعيد الحدائق والمنتزهات والأسواق ومشاريع التجميل والتشجير.
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