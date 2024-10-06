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رئيس مجلس النواب: السلام خيار استراتيجي لأمن وازدهار المنطقة

10/6/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل،‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭ ‬ثابت،‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستقبلها،‭ ‬وأهمية‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحوار‭ ‬والسبل‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وتكريس‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والحضارات‭.‬

وأشاد‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل،‭ ‬وأهمية‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبَّر‭ ‬السفير‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كحليف‭ ‬استراتيجي‭ ‬ورئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬حلف‭ ‬الناتو،‭ ‬وشريك‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل،‭ ‬ومرور‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة،‭ ‬وتطلع‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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