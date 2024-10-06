رئيس مجلس النواب: السلام خيار استراتيجي لأمن وازدهار المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تحقيق السلام العادل والشامل، كخيار استراتيجي ثابت، لضمان أمن واستقرار المنطقة ومستقبلها، وأهمية تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية، وتكريس التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والحضارات.
وأشاد بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، وأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب أمس ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
من جانبه، عبَّر السفير ستيفن كريغ بوندي عن تقديره لجهود مملكة البحرين كحليف استراتيجي ورئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو، وشريك دولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية المشتركة، مشيدا بما تشهده من تقدم بارز في مختلف المسارات، في ضوء مرور عام كامل على توقيع اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، ومرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية التجارة الحرة، وتطلع البلدين إلى مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والشراكة في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.
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