محافظ المحرق يزور مركز المحرق للرعاية الاجتماعية ويشيد بالخدمات المقدمة للمسنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬الدور‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والطبية‭ ‬والترفيهية‭ ‬لفئة‭ ‬المسنين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬المسنين،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الآباء‭ ‬والأبناء‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والتمسك‭ ‬بصلة‭ ‬التراحم‭ ‬التي‭ ‬يحثنا‭ ‬عليها‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف‭ ‬وشريعتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحاء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بدور‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتطوعية،‭ ‬مقدما‭ ‬الشكر‭ ‬لمؤسسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬ودعمهم‭ ‬لكافة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬المحافظ‭ ‬بتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬لفئة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والموظفين‭ ‬بالمركز‭.‬

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