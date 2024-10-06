محافظ المحرق يزور مركز المحرق للرعاية الاجتماعية ويشيد بالخدمات المقدمة للمسنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين وتأكيدا للدور المجتمعي للمحافظة في تكريم الرواد في المجالات كافة، قام سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق يرافقه عدد من أهالي المحافظة بزيارة لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية «المسنين» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وكان في الاستقبال زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية عضو اللجنة الوطنية للمسنين، والسيد إبراهيم أحمد الفضالة مدير إدارة الرعاية الاجتماعية وعدد من منتسبي المركز والقائمين عليه.
وأكد المحافظ الدور الإنساني الذي يقوم به المركز في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية والترفيهية لفئة المسنين، مشيدا بعطاء المسنين، ومؤكداً ضرورة التواصل بين فئة الآباء والأبناء وتقديم الرعاية والتمسك بصلة التراحم التي يحثنا عليها ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحاء.
كما أشاد المحافظ بدور الشركات الوطنية ومساهمتها في الجوانب الاجتماعية والتطوعية، مقدما الشكر لمؤسسة يوسف عبدالوهاب الحواج على دورهم الوطني البارز ودعمهم لكافة الأعمال الإنسانية والمجتمعية.
كما قام المحافظ بتقديم الهدايا لفئة كبار السن والموظفين بالمركز.
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