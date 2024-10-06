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محافظ المحرق يزور مركز المحرق للرعاية الاجتماعية ويشيد بالخدمات المقدمة للمسنين

10/6/2024 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمسنين‭ ‬وتأكيدا‭ ‬للدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬للمحافظة‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬قام‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬بزيارة‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬المسنين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬زينب‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين،‭ ‬والسيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬أحمد‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬المركز‭ ‬والقائمين‭ ‬عليه‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬الدور‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والطبية‭ ‬والترفيهية‭ ‬لفئة‭ ‬المسنين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطاء‭ ‬المسنين،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الآباء‭ ‬والأبناء‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والتمسك‭ ‬بصلة‭ ‬التراحم‭ ‬التي‭ ‬يحثنا‭ ‬عليها‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف‭ ‬وشريعتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحاء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بدور‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتطوعية،‭ ‬مقدما‭ ‬الشكر‭ ‬لمؤسسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬الوطني‭ ‬البارز‭ ‬ودعمهم‭ ‬لكافة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬المحافظ‭ ‬بتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬لفئة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والموظفين‭ ‬بالمركز‭.‬

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