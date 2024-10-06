إصدار قرار التصالح بجريمة استخدام عامل أجنبي من دون تصريح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صدر‭ ‬عن‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬نص‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬استخدام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬لعامل‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬التصريح،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬ويكون‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭. ‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬يكون‭ ‬التصالح‭ ‬وفقاً‭ ‬للآتي‭: ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬العشرين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح‭ ‬يكون‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬عشرين‭ ‬يوماً‭ ‬وقبل‭ ‬انقضاء‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح‭ ‬يكون‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬التصريح،‭ ‬يكون‭ ‬التصالح‭ ‬بسداد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭.‬

ويجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مزاولة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬لأي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬الأجنبي‭ ‬مخالفاً‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المخالف‭ ‬التصالح،‭ ‬يُحرر‭ ‬محضر‭ ‬مستقل‭ ‬بشأنه‭ ‬يُوقع‭ ‬من‭ ‬المخالف‭ ‬ومحرر‭ ‬المحضر،‭ ‬ويعتمده‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة‭. ‬ويجوز‭ ‬إتمام‭ ‬التصالح‭ ‬إلكترونياً‭.‬

ويسدد‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬نقداً‭ ‬أو‭ ‬بشيك‭ ‬معتمد‭ ‬أو‭ ‬بموجب‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬معتمدة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تقسيط‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭.‬

وأوضح‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المخالف‭ ‬الذي‭ ‬يقبل‭ ‬التصالح‭ ‬أن‭ ‬يُسدد‭ ‬التصالح‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬التصالح‭ ‬عليه‭.‬

وتنقضي‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬وجميع‭ ‬آثارها‭ ‬بمجرد‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬كاملا‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يلغى‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2008‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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