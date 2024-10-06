عيادة التقييم الثلاثي لأمراض الثدي في مجمع السلمانية ((خطوة نحو الحياة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬مهدي‭ ‬استشاري‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬إن‭ ‬عيادة‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ (‬التقييم‭ ‬الثلاثي‭) ‬لأمراض‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬تعتبر‭ ‬عيادة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فهي‭ ‬تقدم‭ ‬عدة‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬لتشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬وأورام‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬ويشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العيادة‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬والأشعة‭ ‬والمختبر‭ ‬والأحياء‭ ‬الدقيقة‭ ‬والممرضين‭ ‬وتقنيين‭ ‬الأشعة‭ ‬والكتاب‭ ‬وموظفي‭ ‬الاستقبال‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمرضى‭.‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمينة‭ ‬أن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كل‭ ‬مريض‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ (‬عيادة‭ ‬الثدي‭) ‬يتم‭ ‬إرسالهم‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬موظفة‭ ‬مختصة‭ ‬لهم‭ ‬لتسجيل‭ ‬كل‭ ‬الأشعة‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬الجديدة‭ ‬لإجراء‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬التشخيصية‭ ‬أو‭ ‬الماموجرام‭ ‬الإضافية‭ ‬والتكميلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬السونار‭/‬الألتراساند‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬كتل‭ ‬أو‭ ‬غدد‭ ‬مشتبه‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬مشكوك‭ ‬فيها‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬الخزعات‭ ‬والعينات‭ ‬تحت‭ ‬الاسترشاد‭ ‬الإشعاعي‭ ‬بالماموجرام‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬استرشاد‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬وبذلك‭ ‬يتم‭ ‬انجاز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬المريضة‭ ‬ويتم‭ ‬اختصار‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬زيارات‭ ‬لإجراء‭ ‬مختلف‭ ‬الفحوصات‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬واحدة‭ ‬تشمل‭ ‬إجراء‭ ‬كل‭ ‬الفحوصات‭ ‬والأشعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬تقارير‭ ‬الأشعة‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبدئي‭ ‬بالأشعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬وأخذت‭ ‬العينات‭ ‬والخزعات‭ ‬للتشخيص‭ ‬النهائي‭ ‬بمساعدة‭ ‬أطباء‭ ‬الأحياء‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمختبر‭ ‬بالمجمع‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬تتميز‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬وأكثرها‭ ‬تطورا‭ ‬كجهاز‭ ‬الماموجرام‭ ‬ GE ‭ ‬ Pristina ‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ (‬السونار‭) ‬ GE ‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬جهاز‭ ‬الماموجرام‭ ‬ GE ‭ ‬ Pristina ‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭

‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬التشخيصية‭ ‬والتداخلية‭ ‬وأطورها‭ ‬بوجود‭ ‬عدة‭ ‬مميزات‭ ‬كالتصوير‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬ 3D ‭ ‬ and ‭ ‬ DBT ‭

‬ Digital ‭ ‬ breast ‭ ‬ Tomosynthesis ‭) ‬بأقل‭ ‬جرعة‭ ‬إشعاع‭ ‬مقارنة‭ ‬بباقي‭ ‬الأنواع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬المهمة‭ ‬لجهاز‭ ‬الماموغرام‭ ‬الرقمي‭ ‬ GE ‭ ‬ pristina ‭ ‬هي‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬بالصبغة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬ومتابعة‭ ‬أمراض‭ ‬الثدي‭ ‬بدقة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬الجهاز‭ ‬مميز‭ ‬ومريح‭ ‬ويعطي‭ ‬التقنيين‭ ‬فرصة‭ ‬لتقليل‭ ‬الإجهاد‭ ‬البدني‭ ‬وتسهيل‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬وظائف‭ ‬مخصصة‭ ‬لتسهيل‭ ‬وضع‭ ‬المريض‭ ‬أثناء‭ ‬التصوير‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬وضعية‭ ‬مريحة،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬الجهاز‭ ‬بعمل‭ ‬إجراءات‭ ‬الخزعات‭ ‬والعينات‭ ‬بعدة‭ ‬وضعيات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬مريض‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الأماكن‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬بالأسلاك‭ ‬الطبية‭ ‬الرفيعة‭ ‬قبل‭ ‬عمليات‭ ‬الثدي‭ ‬الجراحية‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬خدمة‭ ‬مميزة‭ ‬للمريض‭ ‬بأجود‭ ‬الطرق‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬أقصر‭ ‬لتشخيص‭ ‬الاورم‭ ‬وأمراض‭ ‬الثدي‭ ‬للبدء‭ ‬بالعلاج‭ ‬المناسب‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬عيد‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬وأورام‭ ‬الثدي‭ ‬أن‭ ‬عيادة‭ ‬التقييم‭ ‬الثلاثي‭ ‬لأورام‭ ‬الثدي‭ ‬تعتبر‭ ‬اضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬العيادة‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تقيم‭ ‬وسرعة‭ ‬اكتشاف‭ ‬اورام‭ ‬الثدي،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اجراء‭ ‬كل‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬والزيارة،‭ ‬ابتداء‭ ‬بالتاريخ‭ ‬المرضي‭ ‬والفحص‭ ‬السريري‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عمل‭ ‬الأشعة‭ ‬اللازمة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬العينة‭ ‬إذا‭ ‬استعدت‭ ‬الحالة‭. ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬التشخيص‭ ‬وتقليل‭ ‬التوتر‭ ‬المصاحب‭ ‬لفترة‭ ‬الفحوصات،‭ ‬كما‭ ‬تقلل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعدد‭ ‬الزيارات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬طمأنة‭ ‬المريضة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مؤشرات‭ ‬تستدعي‭ ‬القلق‭.‬

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