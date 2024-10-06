عيادة التقييم الثلاثي لأمراض الثدي في مجمع السلمانية ((خطوة نحو الحياة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة أمينة محمد مهدي استشاري أشعة الثدي والأمراض النسائية والدكتورة رجاء عيد استشاري الجراحة العامة وأورام الثدي والترميم نتعرف أكثر على أهمية إقامة (عيادة اليوم الواحد) لأمراض أورام الثدي في مجمع السلمانية الطبي لخدمة قطاع كبير من المرضى، مشيرتين إلى أن العيادة تسهم في توفير التشخيص الصحيح للمرض منذ تدشينها في أغسطس 2023، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات الطبية التي تلبي المتطلبات التشخيصية الدقيقة لدى المرضى، باستخدام الأنظمة التكنولوجية والأجهزة الحديثة والمتطورة ذات المواصفات القياسية الدولية، بمشاركة أطباء الجراحة العامة واطباء الاشعة التشخيصية.
وتقول الدكتورة أمينة مهدي استشاري أشعة الثدي إن عيادة اليوم الواحد (التقييم الثلاثي) لأمراض الثدي في مجمع السلمانية الطبي تعتبر عيادة فريدة من نوعها في مملكة البحرين فهي تقدم عدة خدمات مميزة لتشخيص أمراض وأورام الثدي في يوم واحد، ويشترك في هذه العيادة مجموعة كبيرة من الأطباء من ذوي الكفاءة الاستشاريين والاختصاصيين من قسم الجراحة والأشعة والمختبر والأحياء الدقيقة والممرضين وتقنيين الأشعة والكتاب وموظفي الاستقبال لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.
وأضافت الدكتورة أمينة أن بعد انتهاء كل مريض من قسم الجراحة (عيادة الثدي) يتم إرسالهم إلى قسم الأشعة، حيث تم تعيين موظفة مختصة لهم لتسجيل كل الأشعة والإجراءات التي يحتاجون إليها ومن ثم يتوجهون إلى وحدة أشعة الثدي الجديدة لإجراء أشعة الماموجرام التشخيصية أو الماموجرام الإضافية والتكميلية، بالإضافة إلى الأشعة فوق الصوتية السونار/الألتراساند.
وتابعت قائلة: وفي حال وجود أي كتل أو غدد مشتبه بها أو أماكن غير طبيعية مشكوك فيها يتم أخذ الخزعات والعينات تحت الاسترشاد الإشعاعي بالماموجرام أو تحت استرشاد الأشعة فوق الصوتية وبذلك يتم انجاز كل ما يلزم المريضة ويتم اختصار الزيارات التي قد تصل إلى خمس زيارات لإجراء مختلف الفحوصات إلى زيارة واحدة تشمل إجراء كل الفحوصات والأشعة بالإضافة إلى استكمال تقارير الأشعة والتشخيص المبدئي بالأشعة في اليوم نفسه وأخذت العينات والخزعات للتشخيص النهائي بمساعدة أطباء الأحياء الدقيقة والمختبر بالمجمع.
وأكدت أن وحدة أشعة الثدي في قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي تتميز بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا كجهاز الماموجرام GE Pristina وأجهزة الأشعة فوق الصوتية (السونار) GE الجديدة، حيث يعد جهاز الماموجرام GE Pristina من أحدث أجهزة
أشعة الثدي التشخيصية والتداخلية وأطورها بوجود عدة مميزات كالتصوير ثلاثي الأبعاد 3D and DBT
Digital breast Tomosynthesis ) بأقل جرعة إشعاع مقارنة بباقي الأنواع، كما أن من المميزات المهمة لجهاز الماموغرام الرقمي GE pristina هي أشعة الماموجرام بالصبغة والتي تعتبر من أحدث أجهزة التكنولوجيا في تشخيص ومتابعة أمراض الثدي بدقة.
ولفتت إلى أن تصميم الجهاز مميز ومريح ويعطي التقنيين فرصة لتقليل الإجهاد البدني وتسهيل مهمته مع وظائف مخصصة لتسهيل وضع المريض أثناء التصوير بأكثر من وضعية مريحة، كما يسمح الجهاز بعمل إجراءات الخزعات والعينات بعدة وضعيات بما يتناسب مع حالة كل مريض. بالإضافة إلى تحديد الأماكن غير الطبيعية بالأسلاك الطبية الرفيعة قبل عمليات الثدي الجراحية.
وشددت على أن هدفنا هو خدمة مميزة للمريض بأجود الطرق وفي وقت أقصر لتشخيص الاورم وأمراض الثدي للبدء بالعلاج المناسب.
من جانبها أوضحت الدكتورة رجاء عيد استشاري الجراحة العامة وأورام الثدي أن عيادة التقييم الثلاثي لأورام الثدي تعتبر اضافة نوعية لمجمع السلمانية الطبي، إذ تعد العيادة ركيزة أساسية في تقيم وسرعة اكتشاف اورام الثدي، لافتة إلى أن العيادة تهدف إلى اجراء كل الفحوصات اللازمة للوصول إلى التشخيص في اليوم نفسه والزيارة، ابتداء بالتاريخ المرضي والفحص السريري ومن ثم عمل الأشعة اللازمة وصولا إلى أخذ العينة إذا استعدت الحالة. تسهم هذه الخدمة في سرعة التشخيص وتقليل التوتر المصاحب لفترة الفحوصات، كما تقلل الحاجة إلى تعدد الزيارات، علاوة على طمأنة المريضة في اليوم نفسه في حالة عدم وجود مؤشرات تستدعي القلق.
كلمات دالة
MENAFN06102024000055011008ID1108751216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.