(الجنسية والجوازات) تعلن خدمة توصيل جوازات سفر المواليد الجدد إلى المنازل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة توسيع نطاق خدمة توصيل جوازات السفر داخل مملكة البحرين، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين والنجاح الذي حققته، موضحا أن الخطوة الجديدة تشمل توصيل جوازات سفر المواليد الجدد إلى منازل المواطنين، في إطار جهود شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتسهيل الخدمات.
وأضاف أن هذه الخدمة، التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ( Bahrain . bh ) وتطبيق شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ( NPRA - Bahrain )، تأتي بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وشركة (تم) للخدمات اللوجستية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات نوعية، بما يعكس التزام شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتوفير خدمات متطورة. وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الخدمة تمكّن المواطنين من إصدار جوازات سفر لأبنائهم المواليد الجدد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية عبر إرسال رمز تحقق للمواطنين لتأكيد تسلم الجواز.
ودعا جميع المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة، إلى جانب بقية الخدمات الإلكترونية المتاحة، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية.
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