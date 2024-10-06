(الجنسية والجوازات) تعلن خدمة توصيل جوازات سفر المواليد الجدد إلى المنازل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭) ‬وتطبيق‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ (‬ NPRA ‭-‬ Bahrain ‭)‬،‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وشركة‭ (‬تم‭) ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭. ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة‭. ‬وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬تمكّن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬لأبنائهم‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ ‬رمز‭ ‬تحقق‭ ‬للمواطنين‭ ‬لتأكيد‭ ‬تسلم‭ ‬الجواز‭.‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتاحة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

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