خادم الحرمين الشريفين يـجـري فحـوصات طـبـيـة
التاريخ
10/6/2024 7:10:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى مساء أمس الأحد 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.
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