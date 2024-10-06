ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬العنيفة‭ ‬هزّت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للالتزام‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬فورا‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تأييده‭ ‬‮«‬النداء‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬وأجنبية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ودعت‭ ‬باريس‭ ‬وواشنطن،‭ ‬وانضمت‭ ‬إليهما‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وغربية‭ ‬وأوروبية،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬لمنح‭ ‬فرصة‭ ‬للدبلوماسية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬شكر‭ ‬ميقاتي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬لبنان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬بدعوته‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لدعم‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬ورحب‭ ‬بدعوة‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬

واعتبر‭ ‬نتنياهو‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عار‮»‬‭ ‬على‭ ‬ماكرون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬توريد‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأكدّ‭ ‬ميقاتي‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يثبت‭ ‬‮«‬صوابية‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬يعبر‭ ‬خير‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عنها‭ ‬فرنسا‭ ‬والرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬شخصيا‭ ‬في‭ ‬مناصرة‭ ‬الحق‭ ‬ووقف‭ ‬العنف‭ ‬واللجوء‭ ‬الى‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬شبح‭ ‬الحروب‭ ‬والقتل‮»‬‭. ‬

ميدانيا‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تنفيذ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مدمّرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تعتبر‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬ردّ‭ ‬باستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬بين‭ ‬الليلكي‭ ‬والمريجة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬قرب‭ ‬محطة‮»‬‭ ‬وقود‭. ‬

وكانت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬تعرضت‭ ‬ليلا‭ ‬‮«‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬غارة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭. ‬وطال‭ ‬القصف‭ ‬أحياء‭ ‬الغبيري‭ ‬والصفير‭ ‬وبرج‭ ‬البراجنة‭ ‬وحارة‭ ‬حريك‭ ‬والمريجة‭ ‬والليلكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬المطار‮»‬‭ ‬القديم‭ ‬الواقع‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومبنى‭ ‬‮«‬فيه‭ ‬مستودع‭ ‬للمستلزمات‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬غارات‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خارج‭ ‬الضاحية‭ ‬‮«‬أدّت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬إجمالية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬23‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬93‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬جويا‭ ‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬الانقضاضية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ (‬7200‭) ‬للصيانة‭ ‬والتأهيل‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا،‭ ‬أصابت‭ ‬أهدافها‭ ‬بدقة‮»‬،‭ ‬وقصف‭ ‬مناطق‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬أمس‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬إطلاق‭ ‬وفتحات‭ ‬أنفاق‭ ‬ومبانٍ‭ ‬عسكرية‭ ‬ووسائل‭ ‬قتالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الرسمية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬اللبنانية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬40‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬تلامذة‭ ‬المدارس‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬تهجيرهم‮»‬‭. ‬وأرجأت‭ ‬الوزارة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬