مقتل شرطية وإصابة عشرة أشخاص بـإطـلاق نـار فـي جـنـوب إسـرائـيــل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتلت‭ ‬شرطية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬تم‭ ‬‮«‬تحييد‮»‬‭ ‬منفّذه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بئر‭ ‬السبع‭ ‬بجنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬خدمات‭ ‬الإسعاف‭. ‬وأعلن‭ ‬جهاز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسعفين‭ ‬أعلنوا‭ ‬وفاة‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬وقاموا‭ ‬بنقل‭ ‬عشرة‭ ‬جرحى‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬سوروكا‮»‬‭. ‬وأصيب‭ ‬بعض‭ ‬الجرحى‭ ‬بعيار‭ ‬ناري‭ ‬وآخرون‭ ‬بعملية‭ ‬طعن‭. ‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أشخاصا‭ ‬عدة‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحافلات‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬السبع‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحييد‭ ‬الإرهابي‭ ‬والشرطة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الموقع‮»‬‭. ‬وعرفت‭ ‬عن‭ ‬الضحية‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬شيرا‭ ‬هيا‭ ‬سوسليك،‭ ‬وهي‭ ‬شرطية‭ ‬تابعة‭ ‬لوحدة‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭ ‬مع‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نبارك‭ ‬العملية‭ ‬الفدائية‭ ‬البطولية‭ ‬التي‭ ‬نفّذها‭ ‬الشهيد‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬سعيد‭ ‬العقبي‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬جاءت‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضنا‭ ‬ومقدساتنا،‭ ‬وتصديا‭ ‬لغطرسة‭ ‬المحتل‭ ‬الممعن‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بها‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬شباب‭ ‬الداخل‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬اجتراح‭ ‬الوسائل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإيلام‭ ‬المحتل‭ ‬وإسناد‭ ‬أبناء‭ ‬شعبهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المكلومة‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنة‮»‬‭.

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ووضع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تحسبا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬والثلاثاء،‭ ‬قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬فلسطينيان‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬قتل‭ ‬أحدهما‭ ‬وأصيب‭ ‬الآخر‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬عربات‭ ‬الترام‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بوسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬حماس،‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكا‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬الحركة‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭.‬

وأدى‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬أشعل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬1205‭ ‬أشخاص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفقا‭ ‬لإحصاء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭ ‬تشمل‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬ماتوا‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬على‭ ‬الأثر،‭ ‬توعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتدمير‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وينفذ‭ ‬جيشها‭ ‬مذاك‭ ‬هجوما‭ ‬مدمرا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تسبب‭ ‬بكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وخلّف‭ ‬41870‭ ‬قتيلا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬