26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة - الوكالات: قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن 26 على الأقل استشهدوا وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن 20 آخرين على الأقل استشهدوا منذ مساء السبت في شمال قطاع غزة بعد أن أرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى مناطق هناك لأول مرة منذ شهور وأصدر أوامر للسكان بالإخلاء.
وزعم جيش الاحتلال في بيان أنه نفذ ضربة دقيقة على مسلحين من حماس كانوا يعملون داخل مراكز للقيادة والتحكم في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة.
وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية باستخدام مرافق مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد في أغراض عسكرية.
وقال إمام المسجد، ويدعى أحمد، بينما أخذ ينتشل مصاحف من بين الحطام: «المسجد إله عشرين سنة... والناس نازحين، فيش أي حاجة»، معبرا عن صدمته من الضربة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل قصفت 27 منزلا ومدرسة وملجأ للنازحين في أنحاء القطاع خلال 48 ساعة.
وقال مسعفون إن ضربة إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في رفح قرب الحدود مع مصر. وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات هناك منذ مايو.
وأصدر الجيش الإسرائيلي السبت أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، شمال دير البلح مباشرة، مما أجبر مئات العائلات على النزوح.
ودفع الجيش الإسرائيلي بدبابات إلى بيت لاهيا وجباليا بشمال قطاع غزة الليلة قبل الماضية كما قصفت طائرات عدة منازل. وقال مسعفون إن ذلك أسفر عن استشهاد 20 على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات طوقت منطقة جباليا حيث تتركز عملياته.
وأعلن الدفاع المدني في غزة أمس أن غارات إسرائيلية على منطقة جباليا أدت الى استشهاد 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة أطفال. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس بـ«استشهاد 17 شخصا بينهم تسعة أطفال من عائلة واحدة». وفي إحدى الغارات الجوية، استشهد عشرة في منزل واحد، كما استشهد خمسة في غارة أخرى استهدفت منزلا ثانيا. ووصف السكان تلك الليلة بأنها واحدة من أسوأ الليالي منذ عدة أشهر.
وجاءت الضربات قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة في وقت توسع فيه إسرائيل حملتها على لبنان.
واندلعت أحدث حلقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود بعد هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.
ووفقا لوزارة الصحة في القطاع، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد ما يقرب من 42 ألف فلسطيني فضلا عن تشريد كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة وتفشي أزمة جوع. وأدت الحملة إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية في دعوى تنظرها محكمة العدل الدولية.
وعشية الذكرى الاولى لهجوم «طوفان الأقصى» أعلن الجيش الإسرائيلي أمس رصد إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب إسرائيل. وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها أطلقت «رشقة صاروخية» على عسقلان «ومغتصبات غلاف غزة». وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين.
وقالت: «هذا عام موصوم بالأسى والأسئلة التي بلا إجابة. تمزقت أسر ولا يزال العديد من الأحباء محتجزين رغما عنهم. لقد قتل عشرات الآلاف ونزح الملايين في أنحاء المنطقة».
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