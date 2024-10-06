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26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين بغزة

10/6/2024 7:10:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬26‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬93‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬ومدرسة‭ ‬يؤويان‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬20‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬هناك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬وأصدر‭ ‬أوامر‭ ‬للسكان‭ ‬بالإخلاء‭.
‬وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬ضربة‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬للقيادة‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬رشد‭ ‬ومسجد‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتنفي‭ ‬حماس‭ ‬الاتهامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستخدام‭ ‬مرافق‭ ‬مدنية‭ ‬مثل‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمساجد‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬عسكرية‭.
‬وقال‭ ‬إمام‭ ‬المسجد،‭ ‬ويدعى‭ ‬أحمد،‭ ‬بينما‭ ‬أخذ‭ ‬ينتشل‭ ‬مصاحف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحطام‭: ‬‮«‬المسجد‭ ‬إله‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭... ‬والناس‭ ‬نازحين،‭ ‬فيش‭ ‬أي‭ ‬حاجة‮»‬،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬من‭ ‬الضربة‭. ‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬27‭ ‬منزلا‭ ‬ومدرسة‭ ‬وملجأ‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭.
‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وتنفذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭.
‬وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬لأجزاء‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬شمال‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬مباشرة،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬على‭ ‬النزوح‭.‬

ودفع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بدبابات‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وجباليا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬كما‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭. ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬طوقت‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬عملياته‭.‬

وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭. ‬وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بـ«استشهاد‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية،‭ ‬استشهد‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬ثانيا‭. ‬ووصف‭ ‬السكان‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬بأنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الليالي‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭.
‬وجاءت‭ ‬الضربات‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توسع‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭.
‬واندلعت‭ ‬أحدث‭ ‬حلقة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

ووفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬أسفر‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشريد‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وتفشي‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭. ‬وأدت‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬تنظرها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭.‬

وعشية‭ ‬الذكرى‭ ‬الاولى‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬رصد‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد،‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬رشقة‭ ‬صاروخية‮»‬‭ ‬على‭ ‬عسقلان‭ ‬‮«‬ومغتصبات‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬عام‭ ‬موصوم‭ ‬بالأسى‭ ‬والأسئلة‭ ‬التي‭ ‬بلا‭ ‬إجابة‭. ‬تمزقت‭ ‬أسر‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحباء‭ ‬محتجزين‭ ‬رغما‭ ‬عنهم‭. ‬لقد‭ ‬قتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬ونزح‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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