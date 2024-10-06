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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تخفيف المعاناة في الشرق الأوسط

10/6/2024 7:10:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬للهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬دمارا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬وتجريدا‭ ‬للأشخاص‭ ‬من‭ ‬صفتهم‭ ‬كبشر‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬كرامة‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬متضرّر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭... ‬وتحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يوفّر‭ ‬إطارا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬أثناء‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬المدنيون‭ ‬مجرّد‭ ‬أعداد،‭ ‬إذ‭ ‬طغت‭ ‬الخطابات‭ ‬المتضاربة‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬طابعهم‭ ‬الفريد‭. ‬ولكن‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬أفراد،‭ ‬أطفال‭ ‬وآباء‭ ‬وأشقاء‭ ‬وأصدقاء‭ ‬يكافحون‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬ويواجهون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬الحزن‭ ‬والخوف‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبلهم‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قلوباً‭ ‬محطمة‭ ‬وأسئلة‭ ‬بلا‭ ‬إجابات‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شمل‭ ‬العائلات‭ ‬تشتّت،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أحبائها‭ ‬محتجزين‭ ‬رغم‭ ‬إرادتهم‭. ‬وقُتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬ونزح‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

ويصادف‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬للهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬الحركة‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬امتدّت‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولة‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نقترب‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والتصعيد‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬الذي‭ ‬أعقب‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعانون‭ ‬وطأة‭ ‬الألم‭ ‬والمعاناة‭ ‬والخسارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭ ‬وتتجاوز‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬

وكرّرت‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬للأطراف‭ ‬المتحاربين‭ ‬أن‭ ‬يخفّفوا‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ويمهدوا‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬وسلاما‮»‬‭. ‬

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