إعلام: إيران أعدّت ردّها في حال تعرّضت لهجوم من إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعدّت‭ ‬إيران‭ ‬خطّتها‭ ‬للرد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أمس‭. ‬

وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وقالت‭ ‬إيران‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬انتقاما‮»‬‭ ‬لاغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نسبت‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬

وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تدفع‭ ‬إيران،‭ ‬عدوها‭ ‬اللدود،‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬حذّرت‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬سيكون‭ ‬أقسى‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬خطّة‭ ‬الرد‭ ‬اللازم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬محتمل‭ ‬للصهاينة‭ ‬جاهزة‭ ‬تماما،‭ ‬وإذا‭ ‬تحرّكت‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربة‭ ‬المضادة‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬لإيران‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬أهداف‭ ‬كثيرة‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬أنّه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تدمير‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬نريدها‭ ‬وتسويتها‭ ‬بالأرض‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬في‭ ‬خطة‭ ‬إيران‭ ‬هناك‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬المضادة‭ ‬والمحددة،‭ ‬وبحسب‭ ‬نوع‭ ‬عمل‭ ‬الصهاينة،‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬فوري‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬حذّر‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬برد‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬أقوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬إيران‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬عمل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬متناسب‭ ‬ومماثل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وربما‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تعدّ‭ ‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬حضّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬إيرانية،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ضرب‮»‬‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭.

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وأمس،‭ ‬توجّه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬محسن‭ ‬باك‭ ‬نجاد‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬نفطي‭ ‬رئيسي‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬شانا‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬إن‭ ‬باك‭ ‬نجاد‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ (‬الأحد‭) ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬خرج‭ ‬لزيارة‭ ‬منشآت‭ ‬الصناعة‭ ‬النفطية‭ ‬ولقاء‭ ‬الموظفين‮»‬‭.

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وتضم‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬غربي‭ ‬الخليج،‭ ‬أكبر‭ ‬محطة‭ ‬لتصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

وكان‭ ‬الوزير‭ ‬الإيراني‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬السبت‭ ‬مدينة‭ ‬عسلوية‭ ‬الساحلية‭ ‬المطلّة‭ ‬على‭ ‬الخليج،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬مركزا‭ ‬مهما‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬عمل‭ ‬عادية‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تتعرّض‭ ‬لدمار‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وبيروت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ألحقت‭ ‬الأذى‭ ‬بإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬جالانت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يمسّ‭ ‬الإيرانيون‭ ‬قدرات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو،‭ ‬لم‭ ‬تتضرر‭ ‬أي‭ ‬طائرة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إخراج‭ ‬أي‭ ‬سرب‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الضربة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬قاعدتين‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬محاولة‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بنا‭ ‬ستمنعنا‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء،‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ (‬ما‭ ‬يحصل‭) ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وبيروت‮»‬‭. ‬