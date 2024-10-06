Monday, 07 October 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التونسيون يصوتون في انتخابات الرئاسة ومنافس بارز لسعيد في السجن

10/6/2024 7:10:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ - (‬رويترز‭): ‬واصل‭ ‬التونسيون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬التصويت‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للبلاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬أحدهم‭ ‬مسجون،‭ ‬بينما‭ ‬يقبع‭ ‬عدة‭ ‬معارضين‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬مُنعوا‭ ‬من‭ ‬الترشح‭. ‬

ويضع‭ ‬التصويت‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المنافسين،‭ ‬هما‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬والحليف‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬منتقد‭ ‬له،‭ ‬والعياشي‭ ‬زمال‭ ‬الذي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬جديا‭ ‬لسعيد‭ ‬على‭ ‬المنصب‭ ‬وزُج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

ودعت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬تونسي‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬إن‭ ‬معدل‭ ‬الاقبال‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬بالمائة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراع‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬عادية‭.‬

وبدا‭ ‬الإقبال‭ ‬متفاوتا‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬اقتراع‭ ‬بالعاصمة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬زارها‭ ‬مراسل‭ ‬رويترز‭.‬

وسجلت‭ ‬المراكز‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭. ‬

ويقول‭ ‬وائل‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬بمقهى‭ ‬بالعاصمة‭ ‬تونس‭: ‬‮«‬المشهد‭ ‬مخز‭ ‬وغير‭ ‬ديمقراطي‭. ‬صحفيون‭ ‬ومعارضون‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭.‬

لكنني‭ ‬سأصوت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير‮»‬‭. ‬ونالت‭ ‬تونس‭ ‬الإشادة‭ ‬سنوات‭ ‬باعتبارها‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬النسبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬لانتفاضات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬لإدخال‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬متعثرة‭ ‬أحيانا،‭ ‬بعد‭ ‬حكم‭ ‬استبدادي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭. ‬

وتقول‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬سعيد‭ ‬قوض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المكاسب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وأزال‭ ‬الضوابط‭ ‬المؤسسية‭ ‬على‭ ‬سلطته‭. ‬

وتتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الآن‭ ‬بمحاولة‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بتوظيف‭ ‬القضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭.‬

ويرفض‭ ‬سعيد‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنه‭ ‬يريد‭ ‬تفكيك‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬ميولا‭ ‬دكتاتورية‭. ‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يصف‭ ‬بعض‭ ‬معارضيه‭ ‬بأنهم‭ ‬خونة‭ ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬برنامجه‭ ‬السياسي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭. ‬

MENAFN06102024000055011008ID1108751206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث