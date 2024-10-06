التونسيون يصوتون في انتخابات الرئاسة ومنافس بارز لسعيد في السجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ - (‬رويترز‭): ‬واصل‭ ‬التونسيون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬التصويت‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للبلاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬أحدهم‭ ‬مسجون،‭ ‬بينما‭ ‬يقبع‭ ‬عدة‭ ‬معارضين‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬مُنعوا‭ ‬من‭ ‬الترشح‭. ‬

ويضع‭ ‬التصويت‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المنافسين،‭ ‬هما‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬والحليف‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬منتقد‭ ‬له،‭ ‬والعياشي‭ ‬زمال‭ ‬الذي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬جديا‭ ‬لسعيد‭ ‬على‭ ‬المنصب‭ ‬وزُج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

ودعت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬نحو‭ ‬9‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬تونسي‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬إن‭ ‬معدل‭ ‬الاقبال‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬بالمائة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراع‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬عادية‭.‬

وبدا‭ ‬الإقبال‭ ‬متفاوتا‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬اقتراع‭ ‬بالعاصمة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬زارها‭ ‬مراسل‭ ‬رويترز‭.‬

وسجلت‭ ‬المراكز‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭. ‬

ويقول‭ ‬وائل‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬بمقهى‭ ‬بالعاصمة‭ ‬تونس‭: ‬‮«‬المشهد‭ ‬مخز‭ ‬وغير‭ ‬ديمقراطي‭. ‬صحفيون‭ ‬ومعارضون‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭.‬

لكنني‭ ‬سأصوت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير‮»‬‭. ‬ونالت‭ ‬تونس‭ ‬الإشادة‭ ‬سنوات‭ ‬باعتبارها‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬النسبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬لانتفاضات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬لإدخال‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬متعثرة‭ ‬أحيانا،‭ ‬بعد‭ ‬حكم‭ ‬استبدادي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭. ‬

وتقول‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬سعيد‭ ‬قوض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المكاسب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وأزال‭ ‬الضوابط‭ ‬المؤسسية‭ ‬على‭ ‬سلطته‭. ‬

وتتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الآن‭ ‬بمحاولة‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بتوظيف‭ ‬القضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭.‬

ويرفض‭ ‬سعيد‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنه‭ ‬يريد‭ ‬تفكيك‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬ميولا‭ ‬دكتاتورية‭. ‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يصف‭ ‬بعض‭ ‬معارضيه‭ ‬بأنهم‭ ‬خونة‭ ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬برنامجه‭ ‬السياسي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭. ‬