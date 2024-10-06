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تظاهرات في مختلف أنحاء العالم دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

10/6/2024 7:10:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

العواصم‭ - ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬السبت‭ ‬والأحد،‭ ‬دعما‭ ‬لغزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬إحياء‭ ‬لمرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬حاول‭ ‬رجل‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬صحفي،‭ ‬إحراق‭ ‬نفسه،‭ ‬وفق‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬رافعين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واللبنانية‭. ‬وطالب‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬بوقف‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬الحليفة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتمكّن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المارّة‭ ‬ومن‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رشه‭ ‬بالمياه،‭ ‬بينما‭ ‬استخدم‭ ‬آخرون‭ ‬كوفياتهم‭. ‬وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬إصاباته‭ ‬لا‭ ‬تشكّل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬حياته‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬تايمز‭ ‬سكوير،‭ ‬حيث‭ ‬حمل‭ ‬بعضهم‭ ‬صور‭ ‬أشخاص‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬دانيال‭ ‬بيريز‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سئمنا‭ ‬كأمريكيين‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬أموال‭ ‬ضرائبنا‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لقصف‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬سيدني،‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬هايد‭ ‬بارك،‭ ‬حاملين‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولبنانية‭. ‬وكُتب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللافتات‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬تسليح‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬قد‭ ‬ساروا‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬بمشاركة‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬بينها‭ ‬الزعيم‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬العمّال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬السابق‭ ‬حمزة‭ ‬يوسف‭. ‬وهتف‭ ‬المشاركون‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬القصف‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬حرة‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬صوفيا‭ ‬تومسون‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‭. ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُقتلوا؟‮»‬‭. ‬

وهتف‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬دبلن‭ ‬بـ«الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬برلين،‭ ‬استقطبت‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬حوالي‭ ‬1800‭ ‬شخص،‭ ‬بينما‭ ‬استقطبت‭ ‬تظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬مؤيدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حوالي‭ ‬650‭ ‬شخصا،‭ ‬وفقا‭ ‬للشرطة‭.‬

واندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬إلقاء‭ ‬زجاجات‭ ‬ومفرقعات‭ ‬نارية‭ ‬واستخدام‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭. ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بوقف‭ ‬تزويد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬مجرمة‮»‬‭.‬

في‭ ‬فرنسا،‭ ‬تظاهر‭ ‬السبت‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ومدن‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬ليون‭ ‬وتولوز‭ ‬وستراسبورغ‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬واللبنانيين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬باريس،‭ ‬تجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الجمهورية‭ ‬حتى‭ ‬ساحة‭ ‬كليشي‭ ‬هاتفين‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬ستعيش،‭ ‬فلسطين‭ ‬ستنتصر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬دعا‭ ‬السبت‭ ‬الى‭ ‬الكفّ‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لقيت‭ ‬انتقادا‭ ‬لاذعا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭.‬

واعتبر‭ ‬محمد‭ ‬غيلي‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬العضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬بازل‭ ‬السويسرية،‭ ‬تجمع‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬القطارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويسري‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومنظمات‭ ‬أخرى‭. ‬

في‭ ‬مدريد،‭ ‬تظاهر‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬التضامن‭ ‬ضد‭ ‬احتلال‭ ‬فلسطين (RESCOP) ، رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬قاطعوا‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬و«الإنسانية‭ ‬ميتة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ودعوا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬الذي‭ ‬تزايدت‭ ‬انتقاداته‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬فنزويلا،‭ ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬وأفراد‭ ‬الجاليات‭ ‬العربية‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كراكاس‭.
‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬علما‭ ‬فلسطينيا‭ ‬ضخما،‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬تحيا‭ ‬فلسطين‭ ‬الحرة‮»‬‭ ‬و«إيران،‭ ‬إيران،‭ ‬اضربي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭.

في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كيب‭ ‬تاون‭ ‬السبت‭ ‬وهم‭ ‬يلوحون‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويرددون‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬تتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالعنصرية‭ ‬وارتكاب‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬،‭ ‬وتوجه‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬نظمته‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬واضعين‭ ‬الكوفية‭. ‬وكان‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬يهتفون‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬عنصرية‮»‬‭ ‬و«كلنا‭ ‬فلسطينيون‮»‬‭.‬

يقارن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬موقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بنظام‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬العنصري‮»‬‭ ‬القمعي‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬حكم‭ ‬الأقلية‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬عام‭ ‬1994‭.‬

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