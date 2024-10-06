مسؤولان إيرانيان: فقد الاتصال بقائد فيلق القدس بعد الضربات الإسرائيلية في بيروت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز إن الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي سافر إلى لبنان بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية، فُقد منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس غلرو أمس الأحد إن اللواء قاآني بصحة جيدة، مضيفا: «الشائعات كثيرة في هذه الأيام ولا ينبغي الاهتمام بها».
فيما كان مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.
وكان قاآني البالغ من العمر 67 عاما، الذي خلف منذ عام 2020 قاسم سليماني، قد شوهد آخر مرة يوم 29 سبتمبر بعد يومين على اغتيال نصر الله، في مكتب ممثل الحزب بطهران، عبدالله صفي الدين شقيق رئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هاشم صفي الدين.
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