مسؤولان إيرانيان: فقد الاتصال بقائد فيلق القدس بعد الضربات الإسرائيلية في بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمنيان‭ ‬إيرانيان‭ ‬كبيران‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الاتصال‭ ‬بقائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني،‭ ‬الذي‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬فُقد‭ ‬منذ‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬غلرو‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬اللواء‭ ‬قاآني‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬الشائعات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬قد‭ ‬نفى‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وغيرها‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أو‭ ‬مقتل‭ ‬قاآني‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وكان‭ ‬قاآني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬67‭ ‬عاما،‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قد‭ ‬شوهد‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬ممثل‭ ‬الحزب‭ ‬بطهران،‭ ‬عبدالله‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬شقيق‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭.‬