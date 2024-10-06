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أكثر من 70 دولة تشارك في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

10/6/2024 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


‬تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بمجموع‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬5348‭ ‬رياضيًا‭ ‬ومدربًا‭ ‬وحكمًا‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬متنوعة‭.‬

ويبرز‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المشاركين‭ ‬بعدد‭ ‬463‭ ‬رياضيًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬

كما‭ ‬تشارك‭ ‬الجزائر‭ ‬بـ‭ ‬102‭ ‬رياضي،‭ ‬وأذربيجان‭ ‬بـ‭ ‬244‭ ‬رياضيًا،‭ ‬بينما‭ ‬يضم‭ ‬الوفد‭ ‬البنغلاديشي‭ ‬90‭ ‬رياضيًا‭.‬

أما‭ ‬الأرجنتين‭ ‬فتشارك‭ ‬بـ‭ ‬11‭ ‬رياضيًا،‭ ‬وأرمينيا‭ ‬بـ‭ ‬56‭ ‬رياضيًا،‭ ‬وتسهم‭ ‬النمسا‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬مشاركين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بلجيكا‭ (‬الفرنسية‭) ‬بـ‭ ‬10‭ ‬مشاركين‭ ‬وبلجيكا‭ (‬الفلمنكية‭) ‬بـ‭ ‬15‭ ‬مشاركًا‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬بنين‭ ‬بـ‭ ‬73‭ ‬رياضيًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الطموحات‭ ‬العالية‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭.‬

وتشمل‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬المشاركون‭: ‬الرماية،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬البادمنتون،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭)‬،‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الشطرنج،‭ ‬الجمباز،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الجودو،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬السباحة،‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬والمصارعة‭.‬

ويشارك‭ ‬الرياضيون‭ ‬بطموحات‭ ‬عالية‭ ‬للتتويج‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬بلدانهم‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭.‬

وتسعى‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والصين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬المنتخبات‭ ‬استعدادهم‭ ‬الكامل‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭.‬

ويعد‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬مناسبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬مرموقة،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

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