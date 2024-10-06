أكثر من 70 دولة تشارك في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024» تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وتشارك في هذه الدورة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، بمجموع ما يقارب من 5348 رياضيًا ومدربًا وحكمًا يتنافسون في 26 رياضة متنوعة.
ويبرز وفد البحرين في مقدمة المشاركين بعدد 463 رياضيًا، مما يعكس التزام المملكة بدعم الرياضة المدرسية.
كما تشارك الجزائر بـ 102 رياضي، وأذربيجان بـ 244 رياضيًا، بينما يضم الوفد البنغلاديشي 90 رياضيًا.
أما الأرجنتين فتشارك بـ 11 رياضيًا، وأرمينيا بـ 56 رياضيًا، وتسهم النمسا بـ 5 مشاركين، إلى جانب بلجيكا (الفرنسية) بـ 10 مشاركين وبلجيكا (الفلمنكية) بـ 15 مشاركًا.
كما يشارك وفد بنين بـ 73 رياضيًا، مما يعكس الطموحات العالية لهذه الدول في المنافسة على الميداليات.
وتشمل الرياضات التي يتنافس فيها المشاركون: الرماية، ألعاب القوى، الألعاب البارالمبية، البادمنتون، كرة السلة (3×3)، كرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، الشطرنج، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، والمصارعة.
ويشارك الرياضيون بطموحات عالية للتتويج بالميداليات الذهبية ورفع علم بلدانهم على منصات التتويج.
وتسعى دول مثل فرنسا، الولايات المتحدة، والصين إلى تعزيز مكانتها في المنافسات العالمية من خلال تحقيق نتائج مميزة. وقد أكد ممثلو المنتخبات استعدادهم الكامل لخوض المنافسات، معربين عن رغبتهم في العودة بأكبر عدد من الميداليات.
ويعد استضافة البحرين لهذا الحدث مناسبة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية دولية قادرة على تنظيم فعاليات مرموقة، وتأكيدًا على دعم الرياضة المدرسية وتطوير المواهب الشابة على المستوى العالمي.
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