بريف تحضر لـ BRAVE CF 89 في تينيريفي الإسبانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬لختام‭ ‬رحلة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭

‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬يوما،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التحضير‭ ‬المكثف‭ ‬لإقامة‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬بابيلون‭ ‬إنسيولار‭ ‬سانتياغو‭ ‬مارتن‭ ‬بمدينة‭ ‬تينيريفي‭ ‬الإسبانية‭.‬

وتسعى‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬89‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬والشراكات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬تنهض‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭.‬

وأصبحت‭ ‬إسبانيا‭ ‬وجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬نظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسباني‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬75‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬كبير،‭ ‬بفضل‭ ‬القاعدة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الواسعة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭.‬

ويشكل‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تعزيز‭ ‬لدور‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬تجذب‭ ‬اهتمام‭ ‬الرعاة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والمشجعين،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬لصناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬ويعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬أولى‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭.‬

واعتمدت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بطاقة‭ ‬القتال‭ ‬الكاملة‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭

‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ FIGHT ‭ ‬2‭ ‬ ONE ،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬بطاقة‭ ‬القتال‭ ‬16‭ ‬مقاتلا‭ ‬يمثلون‭ ‬11‭ ‬دولة‭.‬

ويكتسب‭ ‬المقاتلون‭ ‬الإسبان‭ ‬مثل‭ ‬خوسيه‭ ‬سانشيز،‭ ‬الذي‭ ‬سيقاتل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89،‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية،‭ ‬بينما‭ ‬يستمتع‭ ‬المشجعون‭ ‬المحليون‭ ‬بالترفيه‭ ‬الرياضي‭ ‬القتالي‭ ‬عالي‭ ‬المستوى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أول‭ ‬نزال‭ ‬عالمي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسبانية‭.

‬وسيواجه‭ ‬كمال‭ ‬ماغوميدوف،‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبطل‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬المنافس‭ ‬الأول‭ ‬لويز‭ ‬كادو،‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭.‬

‭ ‬بطاقة‭ ‬القتال‭ ‬الكاملة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89

‭- ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬الوسط‭ ‬الفائق‭ ‬‮«‬اللقب‭ ‬العالمي‮»‬‭: ‬كمال‭ ‬ماجوميدوف‭ (‬روسيا‭) ‬ضد‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ (‬البرازيل‭)‬

‭- ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬خوسيه‭ ‬سانشيز‭ (‬إسبانيا‭) ‬ضد‭ ‬ريتشي‭ ‬سمولين‭ (‬إيرلندا‭)‬

‭- ‬وزن‭ ‬الديك‭: ‬دان‭ ‬دويجس‭ (‬هولندا‭) ‬ضد‭ ‬عبد‭ ‬المومن‭ ‬مساتي‭ (‬فرنسا‭)‬

‭- ‬وزن‭ ‬الريشة‭: ‬إلياس‭ ‬بولعيد‭ (‬هولندا‭) ‬ضد‭ ‬أنتوني‭ ‬ريجيو‭ (‬سويسرا‭)‬

‭- ‬وزن‭ ‬الريشة‭: ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ (‬المغرب‭) ‬ضد‭ ‬سينو‭ ‬سابزالييف‭ (‬طاجيكستان‭)‬

‭- ‬الوزن‭ ‬الذري‭: ‬أندريا‭ ‬مينيسيس‭ ‬جارسيا‭ (‬إسبانيا‭) ‬ضد‭ ‬أدريانا‭ ‬فوسيني‭ (‬إيطاليا‭)‬

‭- ‬وزن‭ ‬الديك‭: ‬سانتياغو‭ ‬بايفا‭ (‬البرازيل‭) ‬ضد‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭ (‬إيرلندا‭).‬

‭- ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭: ‬أوسكار‭ ‬مينديز‭ (‬إسبانيا‭) ‬ضد‭ ‬توني‭ ‬سيبوس‭ (‬ألمانيا‭)‬