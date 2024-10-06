بريف تحضر لـ BRAVE CF 89 في تينيريفي الإسبانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد منظمة بريف البحرينية لختام رحلة بطولة BRAVE CF
لفنون القتال المختلطة للمحترفين حول العالم لمدة 70 يوما، وذلك عبر التحضير المكثف لإقامة النسخة BRAVE CF 89 يوم 19 أكتوبر الجاري على صالة بابيلون إنسيولار سانتياغو مارتن بمدينة تينيريفي الإسبانية.
وتسعى منظمة بريف من خلال إقامة بطولة BRAVE CF في نسختها 89 بإسبانيا، إلى تعزيز دورها في صناعة الرياضة على المستوى العالمي، إلى جانب تعزيز أطر التعاون المشترك بينها وبين الدول التي تحتضن هذه البطولة في سبيل دعم العلاقات والشراكات التي تسهم في تشكيل بيئة رياضية عالمية على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة، تنهض بها نحو مزيد من التطور والتقدم.
وأصبحت إسبانيا وجهة مفضلة لمنظمة بريف البحرينية، وذلك لإقامة فعاليات ومنافسات بطولة BRAVE CF ، نظر إلى ما يتمتع به المجتمع الإسباني الرياضي من اهتمام كبير برياضة فنون القتال المختلطة، إلى جانب ما حققته النسخة 75 من البطولة من نجاح كبير، بفضل القاعدة الجماهيرية الواسعة لهذه الرياضة، وهذا ما يدعم تحقيق أهداف المنظمة على الشكل الذي يسهم في تنفيذ الخطط التطويرية التي ترتقي برياضة فنون القتال المختلطة على مستوى قارة أوروبا والعالم.
ويشكل إقامة هذا الحدث تعزيز لدور إسبانيا في خدمة رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، علاوة على أن مثل هذه الأحداث تجذب اهتمام الرعاة ووسائل الإعلام والمشجعين، مما يخلق فوائد اقتصادية لصناعة الرياضة في إسبانيا. ويعزز مكانتها كوجهة أولى لمثل هذه الفعاليات الرياضية.
واعتمدت منظمة بريف البحرينية بطاقة القتال الكاملة لبطولة BRAVE CF 89
التي تنظمها في إسبانيا بالتعاون مع منظمة FIGHT 2 ONE ، حيث تضم بطاقة القتال 16 مقاتلا يمثلون 11 دولة.
ويكتسب المقاتلون الإسبان مثل خوسيه سانشيز، الذي سيقاتل على أرضه في بطولة BRAVE CF 89، شهرة عالمية، بينما يستمتع المشجعون المحليون بالترفيه الرياضي القتالي عالي المستوى، بما في ذلك أول نزال عالمي على الإطلاق لفنون القتال المختلطة على الأراضي الإسبانية.
وسيواجه كمال ماغوميدوف، أفضل مقاتل في وزن السوبر في العالم وبطل
BRAVE CF ، المنافس الأول لويز كادو، من البرازيل في الحدث الرئيسي للبطولة.
بطاقة القتال الكاملة
BRAVE CF 89
- نزال وزن الوسط الفائق «اللقب العالمي»: كمال ماجوميدوف (روسيا) ضد لويز كادو (البرازيل)
- الوزن الخفيف: خوسيه سانشيز (إسبانيا) ضد ريتشي سمولين (إيرلندا)
- وزن الديك: دان دويجس (هولندا) ضد عبد المومن مساتي (فرنسا)
- وزن الريشة: إلياس بولعيد (هولندا) ضد أنتوني ريجيو (سويسرا)
- وزن الريشة: أنور بن سعيد (المغرب) ضد سينو سابزالييف (طاجيكستان)
- الوزن الذري: أندريا مينيسيس جارسيا (إسبانيا) ضد أدريانا فوسيني (إيطاليا)
- وزن الديك: سانتياغو بايفا (البرازيل) ضد جيرارد بيرنز (إيرلندا).
- الوزن الخفيف: أوسكار مينديز (إسبانيا) ضد توني سيبوس (ألمانيا)
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