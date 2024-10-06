الحلواجي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ ((عربية الرجال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس الأمين العام للاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي اجتماع اللجنة التنفيذية للبطولة العربية الـ 23 للرجال والتي ستحتضنها مملكة البحرين من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل.
الحلواجي رحب بالحضور ونقل لهم تحيات معالي اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة وهنأهم بالثقة الغالية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في ظل ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل رؤساء اللجان العاملة وبحث الترتيبات لاستضافة الحدث العربي بعد إجراء مراسم سحب القرعة ومناقشة الاستعدادات فيما يتعلق بالسكن والمواصلات والاستقبال والملاعب والإعلام وكل النواحي الأخرى.
كما تم تأكيد أهمية التحضير للاستحقاق العربي مبكرا وإكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستضافة البطولة بأفضل صورة، ثم دعا الحلواجي كل رؤساء اللجان لتقديم احتياجاتهم وخطة عملهم وأعضاء اللجان على أن يتم تسليم كل البيانات المطلوبة في الاجتماع القادم 13 أكتوبر 2024.
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