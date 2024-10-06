الحلواجي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ ((عربية الرجال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

الحلواجي‭ ‬رحب‭ ‬بالحضور‭ ‬ونقل‭ ‬لهم‭ ‬تحيات‭ ‬معالي‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وهنأهم‭ ‬بالثقة‭ ‬الغالية‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬تشكيل‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وبحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاستقبال‭ ‬والملاعب‭ ‬والإعلام‭ ‬وكل‭ ‬النواحي‭ ‬الأخرى‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التحضير‭ ‬للاستحقاق‭ ‬العربي‭ ‬مبكرا‭ ‬وإكمال‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬ثم‭ ‬دعا‭ ‬الحلواجي‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬لتقديم‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وخطة‭ ‬عملهم‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬