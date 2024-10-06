Monday, 07 October 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحلواجي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ ((عربية الرجال))

10/6/2024 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

الحلواجي‭ ‬رحب‭ ‬بالحضور‭ ‬ونقل‭ ‬لهم‭ ‬تحيات‭ ‬معالي‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وهنأهم‭ ‬بالثقة‭ ‬الغالية‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬تشكيل‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وبحث‭ ‬الترتيبات‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬ومناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسكن‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاستقبال‭ ‬والملاعب‭ ‬والإعلام‭ ‬وكل‭ ‬النواحي‭ ‬الأخرى‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التحضير‭ ‬للاستحقاق‭ ‬العربي‭ ‬مبكرا‭ ‬وإكمال‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬ثم‭ ‬دعا‭ ‬الحلواجي‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬لتقديم‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وخطة‭ ‬عملهم‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

MENAFN06102024000055011008ID1108751199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث