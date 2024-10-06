((هـلال الصـدارة)) يواصـل بجـدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬إفساد‭ ‬فرحة‭ ‬مضيفه‭ ‬الأهلي،‭ ‬فأحبط‭ ‬محاولته‭ ‬للتغلب‭ ‬عليه،‭ ‬بـ«ريمونتادا‮»‬‭ ‬مثيرة‭ ‬طبعها‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬بثنائية‭ ‬جديدة،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬ملاحقه‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬الهدافين،‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬تألقه،‭ ‬مهدياً‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزاً‭ ‬جديداً‭ ‬أبقاه‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعد‭ ‬ست‭ ‬مراحل،‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬ميترو‭ ‬الهلال‮»‬‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬بنزيمة‭ (‬7‭) ‬والجزائري‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬5‭) ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬رفقة‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬إلى‭ ‬عبور‭ ‬العروبة‭ ‬بسهولة‭ (‬0-3‭).‬

ثنائية‭ ‬جديدة‭ ‬واعتراض‭ ‬أهلاوي‭! ‬

تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الحكم‭ ‬السلوفيني‭ ‬سلافكو‭ ‬فينتشيتش،‭ ‬وأمام‭ ‬جماهير‭ ‬ناهزت‭ ‬الخمسين‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬غصت‭ ‬بهم‭ ‬مدرجات‭ ‬‮«‬الجوهرة‭ ‬المشعة‮»‬،‭ ‬قلب‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثمين‭ (‬2-1‭) ‬فأصبح،‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬وكلاهما‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭.‬

وبعدما‭ ‬ترجم‭ ‬‮«‬الراقي‮»‬‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬الإسباني‭ ‬غابريل‭ ‬فيغا‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ساحرة‭ ‬من‭ ‬العاجي‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه،‭ ‬انتفض‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مُحاصراً‭ ‬خصمه،‭ ‬ومتكئاً‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬بصم‮»‬‭ ‬على‭ ‬ثنائية‭ ‬رابعة،‭ ‬بلورها‭ ‬بلدغة‭ ‬رأسية‭ ‬وركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬اعترض‭ ‬عليها‭ ‬الأهلاوية‭ ‬بقوة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خالد‭ ‬العيسى‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬لاعبا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬الهلال،‭ ‬مشكوك‭ ‬في‭ ‬صحتها،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أفهم‭ ‬سبب‭ ‬إعادة‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارسنا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬اعتبر‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬غيّر‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والأمر‭ ‬يتكرر‭ ‬معنا،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬أعذار‭ ‬ولكن‭ ‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬ويشاهد‭ ‬أمرًا‭ ‬جنونيًا‮»‬‭.‬

‮«‬الهلال‭ ‬بطلاً‭ ‬للعالم‭!‬‮»‬‭ ‬

وقبل‭ ‬المباراة،‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لصحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬يايسله‭ ‬كان‭ ‬محور‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬مؤثرين‭ ‬في‭ ‬الأهلي،‭ ‬إذ‭ ‬بدت‭ ‬فكرة‭ ‬إقالته‭ ‬‮«‬غير‭ ‬محبذة‮»‬‭ ‬لكبار‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي،‭ ‬وسط‭ ‬رغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بإقالته‭. ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬تألق‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري،‭ ‬دفع‭ ‬أيضاً‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬الدعيع‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الزعيم‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬الدعيع‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يرشحه‭ ‬أحد‭.. ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬الهلال‭ ‬بطلًا‭ ‬للعالم؟‮»‬‭.‬

بنزيمة‭ ‬لا‭ ‬ينفك‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬الشباك

للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬توالياً،‭ ‬لم‭ ‬ينفك‭ ‬بنزيمة،‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬الشباك،‭ ‬مساهمًا‭ ‬في‭ ‬إهداء‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬فوزًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأخدود‭ (‬2-1‭) ‬أبقاه‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭.‬

انتظر‭ ‬هداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬سابقًا‭ ‬الدقائق‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬يضع‭ ‬بصمته‭ ‬موقعًا‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬لعبها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭.‬

وفيما‭ ‬رأى‭ ‬الدعيع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العميد‭ ‬بهذه‭ ‬الروح‭ ‬وهذا‭ ‬الحماس،‭ ‬سينافس‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬،‭ ‬وصف‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬بـ«المتواضع‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأخدود‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬ما‭ ‬صعّب‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬سابقا‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬مرده‭ ‬عن‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جاهزيته‭ ‬الطبية‭ ‬‮«‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

‮«‬ليلة‭ ‬مانيه‮»‬‭ ‬

متجاوزاً‭ ‬العروبة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬وأمام‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬أصبح‭ ‬النصر‭ ‬ثالثاً،‭ ‬مستغلاً‭ ‬تعثر‭ ‬الشباب،‭ ‬فواصل‭ ‬زحفه‭ ‬نحو‭ ‬الصدارة،‭ ‬خلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬والهلال‭.‬

وكما‭ ‬جرت‭ ‬العادة،‭ ‬يدين‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬دك‭ ‬شباك‭ ‬الضيوف‭ ‬فاتحاً‭ ‬شهية‭ ‬زميله‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬هدفين‭. ‬

قال‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬سابقاً‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬على‭ ‬أولى‭ ‬أهدافه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬قدمنا‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬خلقنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬واستحقينا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي،‭ ‬حافظ‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيقاعه‭ ‬المميز،‭ ‬أمام‭ ‬العروبة‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬ألفارو‭ ‬باتشيكو‭ ‬أن‭ ‬هدفه‭ ‬الرئيس‭ ‬ينحصر‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭. ‬عبّر‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بقيادته‭ ‬للنصر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خلطة‭ ‬سحرية،‭ ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬يدافع‭ ‬ويهاجم‭ ‬سوياً‮»‬‭.‬

وحظي‭ ‬النصر‭ ‬بحصة‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬مدرب‭ ‬الأخضر،‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭ ‬بـ7‭ ‬لاعبين،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬للهلال‭ ‬والاتحاد‭ ‬والاتفاق،‭ ‬و3‭ ‬للأهلي‭.‬