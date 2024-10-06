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الريال يجدد عقد كارفاخال

10/6/2024 7:09:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬كارفاخال‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬وأظهر‭ ‬له‭ ‬‮«‬كل‭ ‬دعمه‭ ‬ومحبته‮»‬‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬‮«‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬يعاني‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابتين‭ ‬خطيرتين‭ ‬تتطلبان‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية،‭ ‬تعرض‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وبات‭ ‬كارفاخال‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬لاروخا‭ ‬بكأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وفي‭ ‬الموسم‭ ‬التاريخي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬مهددا‭ ‬بالغياب‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

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