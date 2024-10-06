الريال يجدد عقد كارفاخال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): أعلن ريال مدريد أمس الأحد عن تمديد عقد كارفاخال حتى يونيو 2026، وأظهر له «كل دعمه ومحبته» وتمنى له «الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى في أسرع وقت ممكن».
وأعلن النادي في وقت سابق أن مدافعه الدولي داني كارفاخال يعاني تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية، تعرض لهما في المباراة ضد ضيفه فياريال السبت في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.
وبات كارفاخال الذي لعب دورًا أساسيًا في تتويج لاروخا بكأس أمم أوروبا هذا الصيف وفي الموسم التاريخي لريال مدريد العام الماضي، ولا سيما تسجيله في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني، مهددا بالغياب على الأقل حتى نهاية الموسم.
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