ضربة لليفربول بإصابة أليسون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تلقى‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بإصابة‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬ولاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ألكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ (‬1-0‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السبت‭.‬

وسيغيب‭ ‬أليسون‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬‮«‬بضعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬لساقه‭ ‬عند‭ ‬محاولته‭ ‬تشتيت‭ ‬إحدى‭ ‬الكرات‭ ‬واضطر‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إكمال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الحارس‭ ‬التشيكي‭ ‬فيتيسلاف‭ ‬ياروش‭ (‬23‭ ‬عاما‭).‬

وأقرّ‭ ‬مدرب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أليسون‭ ‬متاحا‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مؤكدا‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬البرازيل‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أعرفه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يخرج‭ ‬لاعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬عادة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬البرازيل‭ ‬ولا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬نلعبها‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الاستراحة‭ (‬ضد‭ ‬تشلسي‭)‬‮»‬‭.‬