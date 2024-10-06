Monday, 07 October 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضربة لليفربول بإصابة أليسون

10/6/2024 7:09:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تلقى‭ ‬ليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بإصابة‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬ولاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ألكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ (‬1-0‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السبت‭.‬

وسيغيب‭ ‬أليسون‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬‮«‬بضعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬لساقه‭ ‬عند‭ ‬محاولته‭ ‬تشتيت‭ ‬إحدى‭ ‬الكرات‭ ‬واضطر‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إكمال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الحارس‭ ‬التشيكي‭ ‬فيتيسلاف‭ ‬ياروش‭ (‬23‭ ‬عاما‭).‬

وأقرّ‭ ‬مدرب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أليسون‭ ‬متاحا‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مؤكدا‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬البرازيل‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أعرفه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يخرج‭ ‬لاعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬عادة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬البرازيل‭ ‬ولا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬نلعبها‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الاستراحة‭ (‬ضد‭ ‬تشلسي‭)‬‮»‬‭.‬

MENAFN06102024000055011008ID1108751196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث