ضربة لليفربول بإصابة أليسون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): تلقى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة قوية بإصابة حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر خلال الفوز على كريستال بالاس (1-0) في الدوري الإنجليزي السبت.
وسيغيب أليسون عن الملاعب «بضعة أسابيع» إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لساقه عند محاولته تشتيت إحدى الكرات واضطر إلى عدم إكمال المباراة في الشوط الثاني، ليحلّ بدلا منه الحارس التشيكي فيتيسلاف ياروش (23 عاما).
وأقرّ مدرب مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بأنه لا يتوقع أن يكون أليسون متاحا لفترة من الوقت، وقال في هذا الصدد مؤكدا غيابه عن مباريات البرازيل خلال النافذة الدولية في الأيام المقبلة «ما أعرفه هو أنه عندما يخرج لاعب بهذه الطريقة، فهذا يعني عادة أنه ليس في تشكيلة البرازيل ولا أتوقع أن يكون في الفريق في أول مباراة نلعبها بعد فترة الاستراحة (ضد تشلسي)».
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