اتحــاد اليـد يعـلـن قـائــمة المنـتــخب الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة اليد قائمة المنتخب الأول للرجال خلال فترة التوقف الدولي IHF Days وضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2025 التي تقام في كرواتيا، الدنمارك والنرويج.
وضمت القائمة الأولية 30 لاعباً، وهم: علي محمود محمد، علي أحمد المدني ( الاتفاق)، أحمد رضا كاظم، جاسم علي خميس، قاسم الشويخ، عبدالله عبدالكريم ( الشباب)، علي رضا، أحمد حسين، جعفر عبدالشهيد (التضامن)، علي عيد، قاسم قمبر، محمود حسين، محمد حبيب، مصطفى الحايكي (الأهلي)، محمد حبيب، محمد ميرزا سلمان، مجتبى الزيمور، محمد عبدالحسين، عبدالله الزيمور، أحمد المقابي، أحمد جلال، حسن السماهيجي (النجمة)، حسين عبدالله، علي العشيري، هشام أحمد (الدير)، حسين عبدالله، سيد محمود الفلاحي، عبدالرحمن الحدي (توبلي)، حسين الصياد، محمد حبيب الناصر (الخليج السعودي).
وسيبدأ المنتخب تجمّعه الأول يوم الثلاثاء القادم بالتدريبات المحلية، ومن ثم التوجّه الى دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة ما بين 4 – 10 نوفمبر، حيث يلتقي المنتخب الكويتي في مباراتين وديتين وذلك بناء على دعوة الاتحاد الكويتي لكرة اليد.
MENAFN06102024000055011008ID1108751195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.