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اتحــاد اليـد يعـلـن قـائــمة المنـتــخب الأول

10/6/2024 7:09:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬للرجال‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬ IHF ‭ ‬ Days ‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك‭ ‬والنرويج‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬30‭ ‬لاعباً،‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬المدني‭ ( ‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬كاظم،‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬قاسم‭ ‬الشويخ،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم‭ ( ‬الشباب‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬أحمد‭ ‬حسين،‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالشهيد‭ (‬التضامن‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمود‭ ‬حسين،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬مصطفى‭ ‬الحايكي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ (‬الدير‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحدي‭ (‬توبلي‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬الناصر‭ (‬الخليج‭ ‬السعودي‭).‬

وسيبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬تجمّعه‭ ‬الأول‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬بالتدريبات‭ ‬المحلية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التوجّه‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬ ‭ ‬10‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

MENAFN06102024000055011008ID1108751195

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