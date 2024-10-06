البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬منتخب

البرازيل

بلقب

كأس‭ ‬العالم‭ ‬للفوتسال‭ ‬2024،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬هومو‭ ‬بعاصمة‭ ‬أوزبكستان‭ ‬هومو‭ ‬آرينا،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وسجل‭ ‬فيرارو‭ ‬هدف‭ ‬البرازيل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬رافا‭ ‬سانتوس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭.‬

وفشل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬فقدان‭ ‬لاعبيه‭ ‬أعصابهم‭ ‬لتشهر‭ ‬لهم‭ ‬البطاقات‭ ‬الصفراء‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكم‭ ‬الإسباني‭ ‬فلوريس‭.‬

وعرفت‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬تقليص‭ ‬راقصي‭ ‬التانغو‭ ‬النتيجة‭ ‬أخيراً‭ ‬بهدف‭ ‬أحرزه‭ ‬اللاعب‭ ‬البديل‭ ‬روزا،‭ ‬لكن‭ ‬الدفاع‭ ‬البرازيلي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬خلال‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬‮«‬السوبر‭ ‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬لينجح‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬قد‭ ‬ترشح‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ (‬3-2‭).‬

وأحرز‭ ‬منتخب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الفوتسال‭ ‬بتغلبه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬7‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وحصدت‭ ‬البرازيل‭ ‬مونديال‭ ‬الفوتسال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاماً،‭ ‬لتحقق‭ ‬لقبها‭ ‬السادس‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬1989‭ ‬و1992‭ ‬و1996‭ ‬و2008‭ ‬و2012‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬ليتوانيا‭.‬