البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
توج منتخب
البرازيل
بلقب
كأس العالم للفوتسال 2024، بتغلبه على غريمه الأرجنتيني 2-1، في الدور النهائي الذي أقيم في صالة هومو بعاصمة أوزبكستان هومو آرينا، يوم أمس الأحد.
وسجل فيرارو هدف البرازيل الأول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله رافا سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 13.
وفشل المنتخب الأرجنتيني في تقليص النتيجة خلال الشوط الأول، وعلى مدار الشوط الثاني بعد فقدان لاعبيه أعصابهم لتشهر لهم البطاقات الصفراء 5 مرات من قبل الحكم الإسباني فلوريس.
وعرفت الدقيقة 38 تقليص راقصي التانغو النتيجة أخيراً بهدف أحرزه اللاعب البديل روزا، لكن الدفاع البرازيلي كان في الموعد خلال الدقيقتين الأخيرتين من «السوبر كلاسيكو» لينجح في إنهاء اللقاء على نتيجة 2-1 ومن ثم التتويج للمرة السادسة.
وكان منتخب البرازيل قد ترشح للدور النهائي بعد الفوز في المربع الذهبي على نظيره الأوكراني بنتيجة 3-2، فيما بلغ المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية عقب تغلبه على المنتخب الفرنسي بنفس النتيجة (3-2).
وأحرز منتخب أوكرانيا المركز الثالث في مونديال الفوتسال بتغلبه الكبير على فرنسا 7-1 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.
وحصدت البرازيل مونديال الفوتسال للمرة الأولى منذ 12 عاماً، لتحقق لقبها السادس بعد سنوات 1989 و1992 و1996 و2008 و2012.
يُذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد احتل المركز الثالث في نسخة كأس العالم الماضية التي أقيمت عام 2021 في ليتوانيا.
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