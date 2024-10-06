منتخبنا الوطني ينتظم في معسكره الداخلي اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الداخلي‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭ ‬غراند،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الحاسمة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تحضيراته‭ ‬لمباراتي‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬الإعداد‭ ‬بتواجد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أنهوا‭ ‬استحقاقهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وقد‭ ‬اكتملت‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬مع‭ ‬التحاق‭ ‬لاعبي‭ ‬الخالدية‭ ‬والمنامة‭ ‬والمحترف‭ ‬بنادي‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالايتش‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمته‭ ‬الأولية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬لاعبا‭ ‬للتجمع‭ ‬الحالي‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر‭.‬