منتخبنا الوطني ينتظم في معسكره الداخلي اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
من المنتظر أن ينتظم اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكره الداخلي بفندق ويندهام غراند، استعداداً لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
بدأ منتخبنا الوطني تحضيراته لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المونديالية يوم 29 سبتمبر الماضي بالملاعب الخارجية بالاتحاد، حيث انطلق الإعداد بتواجد اللاعبين الذين أنهوا استحقاقهم مع أنديتهم، وقد اكتملت صفوف المنتخب مع التحاق لاعبي الخالدية والمنامة والمحترف بنادي الكويت الكويتي محمد مرهون يوم الجمعة الماضي.
وكان المدرب دراغان تالايتش قد أعلن قائمته الأولية المكونة من 29 لاعبا للتجمع الحالي وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد مهدي شرف، سيد هاشم عيسى، سيد جواد حيدر.
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