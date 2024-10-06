صرخة ((وجع))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): أعلن ريال مدريد أمس الأحد أن مدافعه الدولي داني كارفاخال يعاني تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية، تعرض لهما في المباراة ضد ضيفه فياريال السبت في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.
وقال النادي الملكي في بيان: «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى».
وأضاف النادي أن كارفاخال سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، دون تقدير مدة غيابه، حتى لو أكد اللاعب الإسباني عبر حسابه على إنستجرام أنه سيتعين عليه الابتعاد عن الملاعب لـ«أشهر عدة».
وكتب كارفاخال أيضًا في منشوراته: «أنا أتطلع بالفعل لبدء علاجي والعودة مثل الوحش. شكرًا جزيلاً لكم على رسائلكم».
وغادر الظهير الأيمن البالغ من العمر 32 عامًا باكيًا على حمالة السبت في الوقت بدل الضائع بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليمنى تعرض لها عندما حاول تشتيت كرة من أمام زميله في المنتخب الإسباني جيريمي بينو، حيث لمس الأخير الكرة قبل أن يصل إليها مدافع النادي الملكي الذي سقط أرضا وهو يصرخ بشدة مطالبا بتدخل الجهاز الطبي (3+90).
وبعد هذه الإصابة الخطيرة التي أثارت الكثير من المشاعر في إسبانيا، بات ريال مدريد دون ظهير أيمن من الطراز الرفيع، كون خليفته لوكاس فاسكيس، الجناح البالغ من العمر 33 عامًا والذي يساعد كثيرًا في هذا المركز، يعاني من الناحية الدفاعية.
MENAFN06102024000055011008ID1108751192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.