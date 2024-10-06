صرخة ((وجع))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬يعاني‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابتين‭ ‬خطيرتين‭ ‬تتطلبان‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية،‭ ‬تعرض‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬للاعبنا‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي،‭ ‬وتمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الجانبي‭ ‬الخارجي،‭ ‬وتمزق‭ ‬في‭ ‬الوتر‭ ‬الخلفي‭ ‬للساق‭ ‬اليمنى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬كارفاخال‭ ‬سيخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬دون‭ ‬تقدير‭ ‬مدة‭ ‬غيابه،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لـ«أشهر‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬كارفاخال‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬منشوراته‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أتطلع‭ ‬بالفعل‭ ‬لبدء‭ ‬علاجي‭ ‬والعودة‭ ‬مثل‭ ‬الوحش‭. ‬شكرًا‭ ‬جزيلاً‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬رسائلكم‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عامًا‭ ‬باكيًا‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬تشتيت‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬جيريمي‭ ‬بينو،‭ ‬حيث‭ ‬لمس‭ ‬الأخير‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إليها‭ ‬مدافع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬أرضا‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬بشدة‭ ‬مطالبا‭ ‬بتدخل‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ (‬3+90‭).‬

وبعد‭ ‬هذه‭ ‬الإصابة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بات‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬دون‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع،‭ ‬كون‭ ‬خليفته‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس،‭ ‬الجناح‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬يساعد‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية‭.‬