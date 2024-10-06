بانيايا يشدد الخناق على مارتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

موتيجي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدَّد‭ ‬دراج‭ ‬دوكاتي‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬‮«‬بيكو‮»‬‭ ‬بانيايا،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬الخناق‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬دراج‭ ‬بريما‭ ‬براماك‭ ‬ريسينغ‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ ‬المتصدر‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬‮«‬توين‭ ‬رينغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موتيجي‭.‬

وسيطر‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬ظفر‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬السباق‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬الشاب‭ ‬الإسباني‭ ‬الواعد‭ ‬بيدرو‭ ‬أكوستا‭ (‬غاس‭ ‬غاس‭-‬تيك‭ ‬3‭) ‬أول‭ ‬المنطلقين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينسحب‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬13‭ ‬بسبب‭ ‬سقوطه‭ ‬عند‭ ‬أحد‭ ‬المنعطفات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭.‬

ونجح‭ ‬أكوستا‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬واستئناف‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتأخر‭ ‬في‭ ‬انسحابه‭.‬

وقطع‭ ‬بانيايا‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬42‭:‬09‭.‬790‭ ‬دقيقة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬189‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬مارتين‭ ‬الذي‭ ‬قدَّم‭ ‬سباقا‭ ‬رائعا‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬دراج‭ ‬دوكاتي‭ ‬غريزيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬الإسباني‭ ‬الآخر‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭.‬

وأنعش‭ ‬بانيايا‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬قلَّص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مارتين‭ ‬المتصدر‭.‬

وقال‭ ‬بانيايا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬أيضا‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬مارتين‭ ‬رابعا‭.‬

ويملك‭ ‬الإسباني‭ ‬392‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬382‭ ‬للإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬والثامن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬لمارتين‭.‬