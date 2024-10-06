بانيايا يشدد الخناق على مارتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
موتيجي - (أ ف ب): شدَّد دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو «بيكو» بانيايا، بطل العالم في العامين الأخيرين، الخناق مجددا على دراج بريما براماك ريسينغ الإسباني خورخي مارتين المتصدر عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، أمس الأحد على حلبة «توين رينغ» في مدينة موتيجي.
وسيطر بانيايا الذي ظفر بسباق السرعة السبت على مجريات السباق بالكامل بعد أن خطف المركز الأول منذ الانطلاقة من الشاب الإسباني الواعد بيدرو أكوستا (غاس غاس-تيك 3) أول المنطلقين للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، قبل أن ينسحب في اللفة 13 بسبب سقوطه عند أحد المنعطفات على غرار ما حصل له في سباق السرعة.
ونجح أكوستا في الوقوف واستئناف السباق من المركز الأخير لكنه لم يتأخر في انسحابه.
وقطع بانيايا مسافة السباق في زمن 42:09.790 دقيقة متقدما بفارق 1.189 ثانية على مارتين الذي قدَّم سباقا رائعا أنهاه في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز الحادي عشر، فيما كان المركز الثالث من نصيب دراج دوكاتي غريزيني بطل العالم ست مرات الإسباني الآخر مارك ماركيس.
وأنعش بانيايا آماله في الظفر باللقب العالمي الثالث تواليا قبل أربع مراحل من نهاية الموسم بعدما قلَّص الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين مارتين المتصدر.
وقال بانيايا: «لقد نجحنا في الحصول على 11 نقطة في نهاية هذا الأسبوع» في إشارة إلى فوزه بسباق السرعة أيضا فيما حل مارتين رابعا.
ويملك الإسباني 392 نقطة مقابل 382 للإيطالي الذي حقق فوزه الأول في اليابان والثامن حتى الآن هذا الموسم، في أعلى حصيلة له في موسم واحد، مقابل ثلاثة انتصارات فقط لمارتين.
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