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تومليانوفيتش تتوج بلقب هونج كونج

10/6/2024 7:09:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونج‭ ‬كونج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توجت‭ ‬الأسترالية‭ ‬أيلا‭ ‬تومليانوفيتش‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬للأساتذة‭ ‬ذات‭ ‬الـ125‭ ‬نقطة‭.‬

وحصلت‭ ‬تومليانوفيتش‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬تاوسون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وقلبت‭ ‬تومليانوفيتش‭ ‬خسارتها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬6،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬بالمجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭.‬


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