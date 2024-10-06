تومليانوفيتش تتوج بلقب هونج كونج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
هونج كونج - (د ب أ): توجت الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بلقب بطولة هونج كونج للأساتذة ذات الـ125 نقطة.
وحصلت تومليانوفيتش على لقب البطولة، عقب فوزها على الدنماركية كلارا تاوسون في المباراة النهائية للمسابقة، أمس الأحد.
وقلبت تومليانوفيتش خسارتها في المجموعة الأولى بنتيجة 4/6، بعدما فازت بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6/4 و6/4.
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