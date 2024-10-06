غوف تحرز اللقب الثامن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف،‭ ‬المصنفة‭ ‬سادسة‭ ‬عالميا،‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والثامن‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬التاسعة‭ ‬والأربعين‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

واحتاجت‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و16‭ ‬دقيقة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬موخوفا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الامريكية‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬أوكلاند‭ ‬الينوزيلندية‭ ‬مطلعه‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬

وتمكنت‭ ‬غوف‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تذوق‭ ‬طعم‭ ‬الألقاب‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬بينها‭ ‬فقدانها‭ ‬لقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬بخروجها‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تألقها‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬تتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬يونيو‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬موخوفا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤيتك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الملعب‭. ‬أنت‭ ‬لاعبة‭ ‬مذهلة‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النهائيات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬والدتها‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لمشاهدة‭ ‬أكبر‭ ‬فوز‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المذهل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬نجاحك‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬موسمك‭ ‬بعد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

وضربت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أصغر‭ ‬لاعبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬منذ‭ ‬الدنماركية‭ ‬كارولاين‭ ‬فوزنياكي‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وكسرت‭ ‬إرسال‭ ‬موخوفا‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بالبيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الثانية‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدمت‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ثم‭ ‬فعلتها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬فتقدمت‭ ‬5‭-‬1‭ ‬وحسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬6‭-‬1‭.‬