غوف تحرز اللقب الثامن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): حققت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة سادسة عالميا، لقبها الثاني هذا العام والثامن في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة والأربعين 6-1 و6-3 أمس الأحد في المباراة النهائية لدورة بكين لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.
واحتاجت بطلة فلاشينغ ميدوز 2023 إلى ساعة و16 دقيقة للفوز على موخوفا للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بينهما بعد نهائي سينسيناتي الامريكية ونصف نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، والظفر بلقبها الثاني هذا العام بعد الأول في دورة أوكلاند الينوزيلندية مطلعه وتحديدا في يناير الماضي.
وتمكنت غوف البالغة من العمر 20 عاما من تذوق طعم الألقاب بعد بضعة أشهر مخيبة للآمال، بينها فقدانها لقب فلاشينغ ميدوز بخروجها من ثمن النهائي، وذلك بعد تألقها اللافت في النصف الاول من الموسم عندما بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، مما جعلها تتقدم إلى المركز الثاني عالميا في بداية يونيو.
وقالت غوف عقب الفوز متوجهة إلى موخوفا: «من الرائع رؤيتك مرة أخرى على الملعب. أنت لاعبة مذهلة ونأمل أن نلعب المزيد من النهائيات».
وأضافت غوف التي كانت والدتها في الملعب لمشاهدة أكبر فوز لها منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي: «من المذهل أن نرى مدى نجاحك في إدارة موسمك بعد العديد من الإصابات».
وضربت غوف التي أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى النهائي منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2010، بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال موخوفا التي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا من الدور ربع النهائي، في الشوط الثاني وتقدمت 2-0، ثم فعلتها للمرة الثانية في الشوط السادس فتقدمت 5-1 وحسمت المجموعة في صالحها 6-1.
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