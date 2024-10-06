سينر ومدفيديف بشق الأنفس إلى ثمن النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬عانى‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنفان‭ ‬أول‭ ‬وخامسا‭ ‬عالميا‭ ‬تواليا‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬واحتاج‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬خسارته‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بالثانية‭ ‬والثالثة،‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتين‭ ‬إتشيفيري‭ ‬6‭-‬7‭ (‬3-7‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآخر‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬واجه‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬الأربعاء‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬6‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬الاحتكام‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬حسمه‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬7‭-‬3‭.‬

وأعرب‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتأهل‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬يوم‭ ‬راحة‭ ‬كونه‭ ‬سيخوض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الاميركي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬او‭ ‬الاسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬كارباييس‭ ‬باينا‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬بدأ‭ ‬مدفيديف‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الإيطالي‭ ‬المصنف‭ ‬36‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وتقدم‭ ‬1-0‭ ‬ثم‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬فعلها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬منهيا‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وتعرض‭ ‬الروسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬كثيرا‭ ‬بضغط‭ ‬أرنالدي‭ ‬وتعرض‭ ‬لعقوبتين‭ ‬لانتهاك‭ ‬القواعد‭ ‬وحسمت‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬بعد‭ ‬جدال‭ ‬مع‭ ‬الحكم،‭ ‬لكنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬التاليتين‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬اربع‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويلتقي‭ ‬الروسي‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬أو‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬مولر‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬لكنه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬أؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬كانت‭ ‬المجموعتان‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬أكثر‭ ‬تقاربًا‭... ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬الأفضلية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬مجنونة‭. ‬يمكنك‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬ذلك،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬عندما‭ ‬تتوقع‭ ‬الفوز‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالفوز‭.‬



