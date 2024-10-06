سينر ومدفيديف بشق الأنفس إلى ثمن النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب) : عانى الإيطالي يانيك سينر والروسي دانييل مدفيديف المصنفان أول وخامسا عالميا تواليا لبلوغ الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، واحتاج كل منهما الى قلب خسارته المجموعة الاولى إلى فوز بالثانية والثالثة، الأول أمام الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري 6-7 (3-7) و6-4 و6-2، والثاني أمام الإيطالي الآخر ماتيو أرنالدي 5-7 و6-4 و6-4 أمس الأحد.
في المباراة الاولى، واجه سينر الذي فقد لقبه بطلا لدورة بكين الأربعاء بخسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، منافسة قوية من الأرجنتيني في المجموعة الاولى حيث فرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر 6-6 قبل الاحتكام الى شوط فاصل حسمه الاخير في صالحه 7-3.
وأعرب سينر الذي احتاج الى 11 دقيقة لحسم الشوط السادس في المجموعة الثالثة الحاسمة، عن سعادته بالتأهل وحصوله على يوم راحة كونه سيخوض الثلاثاء الدور ثمن النهائي أمام الاميركي بن شيلتون الرابع عشر او الاسباني روبرتو كارباييس باينا.
وفي الثانية، بدأ مدفيديف المباراة بقوة عندما كسر إرسال الإيطالي المصنف 36 عالميا في الشوط الأول وتقدم 1-0 ثم 3-1، قبل أن ينجح الأخير في كسر إرساله في الشوط السادس مدركا التعادل 3-3 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر منهيا المجموعة الأولى في صالحه 7-5.
وتعرض الروسي البالغ من العمر 28 عاما كثيرا بضغط أرنالدي وتعرض لعقوبتين لانتهاك القواعد وحسمت نقطة من رصيده بعد جدال مع الحكم، لكنه استعاد توازنه ونجح في قلب الطاولة في المجموعتين التاليتين على الإيطالي البالغ من 23 عاما وحقق فوزه الرابع في اربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.
ويلتقي الروسي المصنف أول عالميا سابقا والذي لم يحرز أي لقب حتى الآن هذا الموسم، في ثمن الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الفرنسي ألكسندر مولر.
وقال مدفيديف عن منافسه «كنت أتوقع منه أن يلعب بشكل مختلف لكنه لعب بشكل جيد جدا»، مضيفا «بصراحة، كان ينبغي أن أؤدي بشكل أفضل في المجموعة الأولى. كانت المجموعتان الثانية والثالثة أكثر تقاربًا... ربما كانت لديه الأفضلية، ولكن هذا هو السبب في أن كرة المضرب مجنونة. يمكنك الفوز عندما لا تتوقع ذلك، ويمكن أن تخسر عندما تتوقع الفوز. ولكن في النهاية أنا سعيد بالفوز.
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