سابالينكا ترصد صدارة التصنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ووهان (الصين) - (أ ف ب): تواصل البيلاروسية أرينا سابالينكا سعيها نحو استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي عندما تخوض غمار دورة ووهان الصينية الدولية للألف نقطة في كرة المضرب العائدة اليوم الاثنين إلى الروزنامة بعد غياب خمس سنوات، وذلك من خلال تحقيق اللقب الثالث تواليا «الهاتريك».
وصنفت سابالينكا أولى في ووهان في غياب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا بعد إعلانها الانفصال عن مدربها توماش فيكتوروفسكي بعد ثلاث سنوات من تعاونهما معا. وتسعى البيلاروسية التي خرجت من ربع نهائي دورة بكين الأسبوع الماضي على يد التشيكية كارولينا موخوفا عندما منيت بخسارتها الأولى في 16 مباراة، إلى أن تصبح أول فائزة ثلاث مرات في ووهان.
لكن سابالينكا قالت أمس الأحد في ووهان إنها لا تستطيع تحمل الضغط على نفسها.
وأوضحت المتوجة بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز هذا العام «بالطبع هذا شيء أريد القيام به حقًا (أن أصبح المصنفة الأولى)، إنه أحد أهدافي».
وأضافت «لكنني تعلمت في الماضي أنه إذا ركزت على التصنيف والدفاع عن النقاط وكل هذا النوع من الضغط، فقد تسوء الأمور بسهولة. لذلك أفضل التركيز على نفسي وعندما أكون في الملعب أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي من كرة المضرب والقتال من أجل كل نقطة».
وتابعت «إذا تمكنت من تقديم أفضل ما لدي، فأنا أعلم أنه يمكنني أن أصبح المصنفة الأولى عالميًا».
وعادت دورة ووهان المفتوحة إلى روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة منذ عام 2019، قبل جائحة كوفيد.
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