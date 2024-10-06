سابالينكا ترصد صدارة التصنيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ووهان‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تواصل‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬سعيها‭ ‬نحو‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬الدولية‭ ‬للألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬العائدة‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬الروزنامة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬‮«‬الهاتريك‮»‬‭.‬

وصنفت‭ ‬سابالينكا‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬بعد‭ ‬إعلانها‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تعاونهما‭ ‬معا‭. ‬وتسعى‭ ‬البيلاروسية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬عندما‭ ‬منيت‭ ‬بخسارتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬فائزة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬ووهان‭.‬

لكن‭ ‬سابالينكا‭ ‬قالت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ووهان‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬نفسها‭.‬

وأوضحت‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقبي‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬أريد‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬حقًا‭ (‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬أهدافي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬تعلمت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬التصنيف‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الضغط،‭ ‬فقد‭ ‬تسوء‭ ‬الأمور‭ ‬بسهولة‭. ‬لذلك‭ ‬أفضل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬وعندما‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬والقتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬نقطة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي،‭ ‬فأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‮»‬‭.‬

وعادت‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬المفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬روزنامة‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭.‬



