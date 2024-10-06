ثلاثية لليفاندوفسكي في فوز ثامن لبرشلونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه بتسجيله ثلاثية الفوز الثامن لبرشلونة من أصل تسع مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه ألافيس 3-0.
وبعدما افتتح الموسم بستة انتصارات متتالية بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك مني برشلونة في المرحلة الماضية بهزيمة أولى بعد سقوطه أمام أوساسونا 2-4.
لكن النادي الكاتالوني كشر عن أنيابه في منتصف الأسبوع بفوزه الكاسح على يونغ بويز السويسري 5-0 في دوري أبطال أوروبا، بينها ثنائية لليفاندوفسي الذي حسم أمس الأحد الفوز الثامن لفريقه في الشوط الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة بعد 32 دقيقة فقط.
وبات ليفاندوفسكي صاحب رابع أسرع ثلاثية في مباراة لبرشلونة في الدوري بعد الكاميروني صامويل إيتو (24 دقيقة ضد ألميريا عام 2008)، وخوستو تيخادا (28 دقيقة ضد ريال سوسييداد عام 1954)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (30 ضد ريال مايوركا عام 2011) بحسب «أوبتا» للإحصاءات.
وافتتح «ليفا» التسجيل في الدقيقة 7 برأسية بعدما وصلت إليه الكرة عقب ركلة حرة نفذها البرازيلي رافينيا الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة (22)، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 32 وهذه المرة بتمريرة من إريك غارسيا، رافعا رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري إلى 10 أهداف، و12 في جميع المسابقات.
وانفرد برشلونة مجددا بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب يوم السبت على فياريال 2-0، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الخامسة للموسم.
وفي مباريات أخرى تنفس جيرونا ثالث الموسم الماضي الصعداء وعاد إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من ست مباريات متتالية من دون فوز محليا وقاريا، وذلك بتخطيه ضيفه القوي أتلتيك بلباو 2-1 في الوقت القاتل، فيما فاز إشبيلية على مضيفه ريال بيتيس 1-0.
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