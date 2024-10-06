ثلاثية لليفاندوفسكي في فوز ثامن لبرشلونة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬تألقه‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬الفوز‭ ‬الثامن‭ ‬لبرشلونة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬ألافيس‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وبعدما‭ ‬افتتح‭ ‬الموسم‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬مني‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بهزيمة‭ ‬أولى‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬2‭-‬4‭.‬

لكن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬كشر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بفوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لليفاندوفسي‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الفوز‭ ‬الثامن‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتسجيله‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬بعد‭ ‬32‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭.‬

وبات‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬صاحب‭ ‬رابع‭ ‬أسرع‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لبرشلونة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬الكاميروني‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭ (‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬ضد‭ ‬ألميريا‭ ‬عام‭ ‬2008‭)‬،‭ ‬وخوستو‭ ‬تيخادا‭ (‬28‭ ‬دقيقة‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬عام‭ ‬1954‭)‬،‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ (‬30‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬عام‭ ‬2011‭) ‬بحسب‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصاءات‭.‬

وافتتح‭ ‬‮«‬ليفا‮»‬‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬7‭ ‬برأسية‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الكرة‭ ‬عقب‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬نفذها‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬خلف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ (‬22‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬و12‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وانفرد‭ ‬برشلونة‭ ‬مجددا‭ ‬بالصدارة،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ألافيس‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الخامسة‭ ‬للموسم‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬تنفس‭ ‬جيرونا‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الصعداء‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخطيه‭ ‬ضيفه‭ ‬القوي‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬إشبيلية‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1‭-‬0‭.‬

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