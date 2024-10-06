ليون يتابع سلسلة انتصاراته ورينس رابعا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): حقّق ليون فوزه الرابع تواليا في مختلف المسابقات، وجاء على حساب ضيفه نانت 2-0 أمس الأحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجّل هدفي ليون الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (22) ونيكولاس بالوا (54 خطأ في مرماه).
وتقدم ليون الى المركز الثامن برصيد عشر نقاط بفارق نقطة عن نانت التاسع الذي أخفق للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز بعد أن تعادل مرتين وخسر مرة في المراحل الثلاث الماضية.
واستهل ليون مشواره ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوزين متتاليين ايضا على حساب أولمبياكوس اليوناني 2-0 ورينجرز الاسكتلندي الخميس 4-1.
وحقق ليون بداية قوية بعد ان افتتح تاليافيكو التسجيل أثر ركلة ركنية احدثت دربكة داخل منطقة جزاء نانت، قبل ان يغمز الأرجنتيني كرة الجزائري سعيد بن رحمة في الزاوية البعيدة من المرمى (22).
وانتظر ليون بطل فرنسا سبع مرات حتى مطلع الشوط الثاني لمضاعفة تقدمه، لكنه احتاج لمساعدة من مدافع نانت بالوا الذي حاول إبعاد الكرة لكن تحولت إلى داخل شباك فريقه (54).
وواصل رينس عروضه القوية في الدوري وبقي من دون هزيمة في مبارياته الست الأخيرة بفوزه على مونبلييه 4-2.
ورفع رينس رصيده الى 14 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مرسيليا الثالث، فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.
وسجّل أهداف رينس كل من الزمبابوي مارشال مونيتسي (6) والياباني كيتو ناكامورا (25) والعاجي عمر دياكيتيه (57) والمالطي تيدي توما (90+3) مقابل هدفين لمونبلييه سجلهما أرنو نوردان (37 و90+1).
كما فاز بريست ثالث الموسم الماضي على لوهافر بهدفين نظيفين سجلهما لودوفيك أجورك (12) والمغربي ابراهيم صلاح (90+2).
ودخل بريست الى المباراة مزهوا بفوزه الكبير على سالزبورغ النمسوي برباعية نظيفة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
ورفع بريست رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي لوهافر بنقاطه الست في المركز الخامس عشر. وأكمل لوهافر اللقاء منذ الدقيقة 48 بعشرة لاعبين بعد طرد إتيان كينكويه (48) قبل ان يطرد ايضا من جانب بريست المالي ماساديرو هايدارا (73). كما تعادل ستراسبورغ مع لنس 2-2. ويحتل لنس المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن ستراسبورغ السابع.
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