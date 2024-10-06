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ليون يتابع سلسلة انتصاراته ورينس رابعا

10/6/2024 7:09:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّق‭ ‬ليون‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬نانت‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجّل‭ ‬هدفي‭ ‬ليون‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬تاليافيكو‭ (‬22‭) ‬ونيكولاس‭ ‬بالوا‭ (‬54‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭).‬

وتقدم‭ ‬ليون‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نانت‭ ‬التاسع‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعادل‭ ‬مرتين‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭.‬

واستهل‭ ‬ليون‭ ‬مشواره‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ورينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الخميس‭ ‬4-1‭. ‬

وحقق‭ ‬ليون‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬افتتح‭ ‬تاليافيكو‭ ‬التسجيل‭ ‬أثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬احدثت‭ ‬دربكة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬نانت،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يغمز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كرة‭ ‬الجزائري‭ ‬سعيد‭ ‬بن‭ ‬رحمة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ (‬22‭).‬

وانتظر‭ ‬ليون‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لمضاعفة‭ ‬تقدمه،‭ ‬لكنه‭ ‬احتاج‭ ‬لمساعدة‭ ‬من‭ ‬مدافع‭ ‬نانت‭ ‬بالوا‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬إبعاد‭ ‬الكرة‭ ‬لكن‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ (‬54‭).‬

وواصل‭ ‬رينس‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وبقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مونبلييه‭ ‬4‭-‬2‭.‬

ورفع‭ ‬رينس‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬مونبلييه‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وسجّل‭ ‬أهداف‭ ‬رينس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الزمبابوي‭ ‬مارشال‭ ‬مونيتسي‭ (‬6‭) ‬والياباني‭ ‬كيتو‭ ‬ناكامورا‭ (‬25‭) ‬والعاجي‭ ‬عمر‭ ‬دياكيتيه‭ (‬57‭) ‬والمالطي‭ ‬تيدي‭ ‬توما‭ (‬90+3‭) ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬لمونبلييه‭ ‬سجلهما‭ ‬أرنو‭ ‬نوردان‭ (‬37‭ ‬و90‭+‬1‭). ‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬بريست‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬لودوفيك‭ ‬أجورك‭ (‬12‭) ‬والمغربي‭ ‬ابراهيم‭ ‬صلاح‭ (‬90+2‭).‬

ودخل‭ ‬بريست‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬مزهوا‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ورفع‭ ‬بريست‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬لوهافر‭ ‬بنقاطه‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭. ‬وأكمل‭ ‬لوهافر‭ ‬اللقاء‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬48‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬إتيان‭ ‬كينكويه‭ (‬48‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يطرد‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بريست‭ ‬المالي‭ ‬ماساديرو‭ ‬هايدارا‭ (‬73‭). ‬كما‭ ‬تعادل‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬مع‭ ‬لنس‭ ‬2-2‭. ‬ويحتل‭ ‬لنس‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬السابع‭. ‬



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