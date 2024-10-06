مرموش يكرس عقدة بايرن أمام فرانكفورت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬فريقه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬بطعم‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬لايبزيغ‭ ‬أكبر‭ ‬المستفيدين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بات‭ ‬يتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هايدنهايم‭ ‬1-0‭. ‬

وتعملق‭ ‬مرموش‭ ‬الذي‭ ‬عزّز‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬هدّافي‭ ‬البوندسليغا‭ ‬برصيد‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬بايرن‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬صاحب‭ ‬الخمسة‭ ‬أهداف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬لفريقه،‭ ‬ثانيهما‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬عن‭ ‬الضائع‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬لقاء‭ (‬22‭) ‬تقدم‭ ‬خلاله‭ ‬بايرن‭ ‬عبر‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬كيم‭ (‬15‭). ‬

وسجّل‭ ‬الفرنسيان‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ (‬38‭) ‬وميكايل‭ ‬أوليسيه‭ (‬53‭) ‬هدفي‭ ‬بايرن‭ ‬الآخرين،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬إيكيتيكي‭ (‬35‭) ‬هدف‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الآخر‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬امام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬ليبقى‭ ‬بلا‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬واصل‭ ‬فرانكفورت‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬محليا‭ ‬حيث‭ ‬يتخلف‭ ‬بنقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬لايبزيغ‭. ‬

وفرض‭ ‬فرانكفورت‭ ‬نفسه‭ ‬عقدة‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تبادلا‭ ‬الفوز‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وألحق‭ ‬فرانكفورت‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بالفريق‭ ‬البافاري‭ ‬5‭-‬1‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مجسدا‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬بايرن‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬تماما‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬نجمه‭ ‬الشاب‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬واصل‭ ‬لايبزيغ‭ ‬نتائجه‭ ‬اللافتة‭ ‬بفوزه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬هايدنهايم‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة،‭ ‬ويدين‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بفوزه‭ ‬للبلجيكي‭ ‬لوا‭ ‬أوبندا‭ ‬صاحب‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ (‬59‭).‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬المتصدر‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬اللقاء‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أولمبيا‭ ‬ليوبليانا‭ ‬السلوفيني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬







