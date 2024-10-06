مرموش يكرس عقدة بايرن أمام فرانكفورت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): قاد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش فريقه أينتراخت فرانكفورت إلى تعادل بطعم الفوز أمام ضيفه بايرن ميونيخ 3-3 في الوقت القاتل أمس الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما كان لايبزيغ أكبر المستفيدين بعد ان بات يتأخر بفارق الأهداف فقط عن المتصدر اثر فوزه على مضيفه هايدنهايم 1-0.
وتعملق مرموش الذي عزّز صدارته لترتيب هدّافي البوندسليغا برصيد ثمانية أهداف متفوقا على نجم بايرن الإنكليزي هاري كاين صاحب الخمسة أهداف، بعد أن سجّل هدفين لفريقه، ثانيهما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا عن الضائع بعدما كان عادل النتيجة ايضا في بداية لقاء (22) تقدم خلاله بايرن عبر الكوري الجنوبي مين-جاي كيم (15).
وسجّل الفرنسيان دايو أوباميكانو (38) وميكايل أوليسيه (53) هدفي بايرن الآخرين، فيما أحرز الفرنسي أوغو إيكيتيكي (35) هدف فرانكفورت الآخر.
وكان الفريق البافاري قد استهل الموسم بإشراف مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني بستة انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، لكنه اكتفى بالتعادل على أرضه مع باير ليفركوزن حامل اللقب 1-1 الأسبوع الماضي قبل ان يخسر امام أستون فيلا 0-1 في دوري الأبطال منتصف الاسبوع الحالي، ليبقى بلا فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.
في المقابل، واصل فرانكفورت انطلاقته القوية محليا حيث يتخلف بنقطة فقط عن بايرن متصدر الترتيب بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ.
وفرض فرانكفورت نفسه عقدة لبايرن في المواسم الأخيرة، حيث تبادلا الفوز ثلاث مرات في آخر سبع مباريات قبل مواجهة أمس الأحد.
وألحق فرانكفورت خسارة قاسية بالفريق البافاري 5-1 الموسم الماضي مجسدا الأزمة التي عانى منها بايرن حيث خرج خالي الوفاض تماما.
وغاب عن بايرن نجمه الشاب جمال موسيالا بسبب إصابة في وركه.
وفي مباراة أخرى واصل لايبزيغ نتائجه اللافتة بفوزه خارج أرضه على هايدنهايم 1-0 ضمن المرحلة السادسة، ويدين لايبزيغ بفوزه للبلجيكي لوا أوبندا صاحب الهدف الوحيد في اللقاء (59).
ورفع فريق المدرب ماركو روزه رصيده الى 14 نقطة من دون أي خسارة هذا الموسم في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بايرن المتصدر.
في المقابل، تجمّد رصيد هايدنهايم الذي دخل اللقاء عقب فوزه على أولمبيا ليوبليانا السلوفيني 2-1 ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ» عند تسع نقاط في المركز الثامن.
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