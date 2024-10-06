كالياري يحرم يوفنتوس من استعادة المركز الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (أ ف ب): حرم كالياري مضيفه يوفنتوس من استعادة المركز الثاني من إنتر حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل 1-1 أمس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكان يوفنتوس في طريقه الى الفوز عندما تقدم عبر هدافه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (15 من ركلة جزاء)، لكن كالياري أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ركلة جزاء أيضا سجلها الروماني رازفان مارين (88 من ركلة جزاء) هدف كالياري.
وهو التعادل الرابع ليوفنتوس هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة، متراجعا الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف أمام أودينيزي الفائز على ليتشي 1-0 السبت، ولاتسيو الذي حول تخلفه الأحد أمام ضيفه إمبولي إلى فوز بهدفين لماتيا زاكانيي (4+45) والإسباني البديل المخضرم بدرو رودريغيس (84)، مقابل هدف لسيباستيان إسبوزيتو (9) في لقاء أضاع خلاله نادي العاصمة ركلة جزاء أيضا عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (51).
ويتقدم يوفنتوس ولاتسيو وأودينيزي موقتا بفارق نقطتين على ميلان الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا.
وكان إنتر انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه على تورينو 3-2 السبت.
ودخل يوفنتوس المباراة منتشيا بفوزه الثمين وبعشرة لاعبين على مضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضغط بقوة على مرمى ضيفه كالياري وحصل على ركلة جزاء احتسبت له بعد اللجوء الى «في أيه آر» إثر لمسة يد على المدافع سيباستيانو لوبيرتو أثر رأسية للمدافع فيديريكو غاتي، فانبرى لها هدافه فلاهوفيتش قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس سيموني سكوفيت (15).
وهو الهدف الخامس لفلاهوفيتش في الدوري بعد ثنائيتين في مرمى هيلاس فيرونا (3-0) في المرحلة الثانية، وجنوى (3-0 ايضا) في السادسة، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدرين ماتيو ريتيغي (أتالانتا) والفرنسي ماركوس تورام (إنتر).
وتابع يوفنتوس الذي بقي الفريق الوحيد من هزيمة هذا الموسم بعد خسارة إمبولي أمام لاتسيو، أفضليته وكاد الهولندي تون كوبماينرس يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (17).
وأنقذ سكوفيت مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية للبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (20)، ثم تابع تألقه بإبعاده تسديدة قوية لكوبماينرس من داخل المنطقة الى ركنية (26).
وواصل يوفنتوس تفوقه في الشوط الثاني وحرمه سكوفيت من هز الشباك بتصديه لتسديدة قوية لفلاهوفيتش من داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (71). وأهدر فلاهوفيتش فرصة سهلة بغرابة عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي دوغلاس لويز، فسددها بجوار القائم الأيمن (78).
وعلى غرار يوفنتوس، حصل كالياري على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد إثر عرقلة روبرتو بيكولي من قبل لويز داخل المنطقة فانبرى لها مارين قوية بيمناه (88).
وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة ثانية بطرد كونسيساو بالبطاقة الصفراء الثانية اثر تعمده السقوط داخل المنطقة (89).
وحرم القائم الايمن كالياري من هدف الفوز عندما رد تسديدة قوية زاحفة لمدافعه السلوفاكي آدم أوبرت (90+6). وبعد فوزه بمباراتيه الأوليين في الدوري بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش الذي خلف دانييلي دي روسي، تعثر روما بتعادله مع مضيفه مونتسا بهدف للوافد الجديد الأوكراني أرتيم دوفبيك (61) مقابل هدف للبديل البرتغالي داني موتا (70).
ويأتي هذا التعادل بعد خسارة أيضا على الصعيد القاري ضد إيلفسبورغ السويدي 0-1 الخميس في «يوروبا ليغ»، المسابقة التي بدأها بتعادل على أرضه مع أتلتيك بلباو الإسباني 1-1.
ورفع نادي العاصمة رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتالانتا وأمام إمبولي، فيما بات رصيد مونتسا 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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