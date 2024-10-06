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كالياري يحرم يوفنتوس من استعادة المركز الثاني

10/6/2024 7:09:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حرم‭ ‬كالياري‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬أرغمه‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬عبر‭ ‬هدافه‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ (‬15‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬كالياري‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬ومن‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أيضا‭ ‬سجلها‭ ‬الروماني‭ ‬رازفان‭ ‬مارين‭ (‬88‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬هدف‭ ‬كالياري‭.‬

وهو‭ ‬التعادل‭ ‬الرابع‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬أودينيزي‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬السبت،‭ ‬ولاتسيو‭ ‬الذي‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بهدفين‭ ‬لماتيا‭ ‬زاكانيي‭ (‬4+45‭) ‬والإسباني‭ ‬البديل‭ ‬المخضرم‭ ‬بدرو‭ ‬رودريغيس‭ (‬84‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لسيباستيان‭ ‬إسبوزيتو‭ (‬9‭) ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أضاع‭ ‬خلاله‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فالنتين‭ ‬كاستيانوس‭ (‬51‭).‬

ويتقدم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ولاتسيو‭ ‬وأودينيزي‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فيورنتينا‭ ‬لاحقا‭.‬

وكان‭ ‬إنتر‭ ‬انتزع‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬على‭ ‬تورينو‭ ‬3-2‭ ‬السبت‭.‬

ودخل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المباراة‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬وبعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وضغط‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬ضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبت‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬سيباستيانو‭ ‬لوبيرتو‭ ‬أثر‭ ‬رأسية‭ ‬للمدافع‭ ‬فيديريكو‭ ‬غاتي،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬هدافه‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬سيموني‭ ‬سكوفيت‭ (‬15‭).‬

وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لفلاهوفيتش‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬ثنائيتين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ (‬3-0‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وجنوى‭ (‬3-0‭ ‬ايضا‭) ‬في‭ ‬السادسة،‭ ‬فانفرد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬خلف‭ ‬المتصدرين‭ ‬ماتيو‭ ‬ريتيغي‭ (‬أتالانتا‭) ‬والفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ (‬إنتر‭).‬

وتابع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬إمبولي‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو،‭ ‬أفضليته‭ ‬وكاد‭ ‬الهولندي‭ ‬تون‭ ‬كوبماينرس‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ ‬بسنتمترات‭ ‬قليلة‭ (‬17‭).‬

وأنقذ‭ ‬سكوفيت‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬ثان‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للبرتغالي‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬كونسيساو‭ (‬20‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تابع‭ ‬تألقه‭ ‬بإبعاده‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لكوبماينرس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬26‭).‬

وواصل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وحرمه‭ ‬سكوفيت‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لفلاهوفيتش‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬71‭). ‬وأهدر‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬فرصة‭ ‬سهلة‭ ‬بغرابة‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬أمامه‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للبديل‭ ‬البرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز،‭ ‬فسددها‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬78‭).‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬حصل‭ ‬كالياري‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬إثر‭ ‬عرقلة‭ ‬روبرتو‭ ‬بيكولي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لويز‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬مارين‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ (‬88‭).‬

وتلقى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬ثانية‭ ‬بطرد‭ ‬كونسيساو‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ ‬اثر‭ ‬تعمده‭ ‬السقوط‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬89‭).‬

وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬كالياري‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬رد‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬لمدافعه‭ ‬السلوفاكي‭ ‬آدم‭ ‬أوبرت‭ (‬90+6‭). ‬وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراتيه‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي،‭ ‬تعثر‭ ‬روما‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬بهدف‭ ‬للوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ (‬61‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للبديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬داني‭ ‬موتا‭ (‬70‭).‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬ضد‭ ‬إيلفسبورغ‭ ‬السويدي‭ ‬0-1‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬بتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬1‭.‬

ورفع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬أتالانتا‭ ‬وأمام‭ ‬إمبولي،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬مونتسا‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬


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