يونايتد يعود من ((فيلا بارك)) بنقطة وسقوط توتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قورنت‭ ‬بمشواره‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعودته‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬يونايتد‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري‭.‬

لكنه‭ ‬تجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بعودته‭ ‬بالتعادل‭ ‬من‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬مضيفه‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الأربعاء‭ ‬فوزا‭ ‬لافتا‭ ‬على‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ليضيفه‭ ‬إلى‭ ‬انتصاره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وخلافا‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا،‭ ‬يعاني‭ ‬يونايتد‭ ‬قاريا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقهقره‭ ‬محليا،‭ ‬إذ‭ ‬وبعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬تفنتي‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬السقوط‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذه‭ ‬مدافعه‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭.‬

وبتعادله‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬مقابل‭ ‬انتصارين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬رفع‭ ‬يونايتد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬عدد‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1989‭-‬1990‭ ‬حين‭ ‬جمع‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬ترتيب‭ ‬له‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأسطوري‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصاءات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬فيلا‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬تشلسي‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬1‭-‬1‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬الآخر‭ ‬توتنهام‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جاره،‭ ‬إذ‭ ‬فرط‭ ‬بفوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬صعيدي‭ ‬الدوري‭ ‬و‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وتقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬23‭ ‬عبر‭ ‬الويلزي‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬لسبيرز‭ ‬منذ‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬و37‭ ‬عبر‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭.‬

لكن‭ ‬برايتون‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬الغامبي‭ ‬يانكوبا‭ ‬مينتيه‭ (‬48‭) ‬ثم‭ ‬عادل‭ ‬بفضل‭ ‬الفرنسي‭ ‬جورجينيو‭ ‬روتيه‭ (‬58‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬هدف‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬للموسم‭ ‬عبر‭ ‬داني‭ ‬ويلبيك‭ (‬66‭).‬

ورفع‭ ‬برايتون‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬سادس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬فرط‭ ‬بانتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬للموسم‭.‬











