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فالفيردي سعيد بالفوز

10/6/2024 7:09:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردري‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬أوروجواي‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬فالفيردي‭ ‬بهدف‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬مذهلة‭.‬

وقال‭ ‬فالفيردي‭: ‬‮«‬تدربنا‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬التسديدات‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬المكافأة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فعلنا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وكان‭ ‬الهدفان‭ ‬كافيين،‭ ‬لكننا‭ ‬الآن‭ ‬قلقون‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬كارفاخال‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬يريمي‭ ‬بينو‭ ‬لاعب‭ ‬فياريال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

وأوضح‭ ‬فالفيردي‭ ‬لمحطة‭ ‬تليفزيون‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬كارفاخال،‭ ‬وسنرى‭ ‬ما‭ ‬سيقولونه‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس،‭ ‬فعلنا‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وكان‭ ‬هدفان‭ ‬فقط‭ ‬كافيين،‭ ‬لكن‭ ‬مصدر‭ ‬قلقنا‭ ‬الآن‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬سيدفعنا‭ ‬لبدء‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬تدربنا‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬التسديدات،‭ ‬وينال‭ ‬المرء‭ ‬المكافأة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬تميزه‭ ‬في‭ ‬التسديدات‭ ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬أوروجواي‭:‬‮
«‬لا‭ ‬بد‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والتحسن،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لدي‭ ‬معلمون‭ ‬جيدون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬المساهمة‭ ‬دفاعيا‭ ‬وهجوميا‭ ‬وقيادة‭ ‬الكرة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬استمتعت‭ ‬كثيرا‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬فياريال‮»‬‭.‬



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