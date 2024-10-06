فالفيردي سعيد بالفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أثنى فيديريكو فالفيردري نجم منتخب أوروجواي على فوز فريقه ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين دون رد مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم فالفيردي بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 14 ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 73 عبر تسديدة مذهلة.
وقال فالفيردي: «تدربنا كثيرا على التسديدات وحصلنا على المكافأة».
وأضاف: «فعلنا ما هو مطلوب لتحقيق الفوز وكان الهدفان كافيين، لكننا الآن قلقون بشأن حالة داني كارفاخال».
وتعرض كارفاخال لإصابة قوية في الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وأوضح فالفيردي لمحطة تليفزيون ريال مدريد: «نحن قلقون بشأن حالة كارفاخال، وسنرى ما سيقولونه لنا في غرفة الملابس، فعلنا المطلوب لتحقيق الفوز وكان هدفان فقط كافيين، لكن مصدر قلقنا الآن مختلف».
وأضاف: «كنا نعلم أنها مباراة مهمة لمواصلة القتال من أجل لقب الدوري، وهذا الفوز سيدفعنا لبدء فترة التوقف الدولي بكثير من الطاقة، تدربنا كثيرا على التسديدات، وينال المرء المكافأة في نهاية المطاف».
وعن السبب وراء تميزه في التسديدات قال نجم منتخب أوروجواي:
«لا بد لي من مواصلة العمل والتحسن، لقد كان لدي معلمون جيدون في هذا الفريق».
وأشار: «أحب المساهمة دفاعيا وهجوميا وقيادة الكرة، ولهذا السبب استمتعت كثيرا خلال مواجهة فياريال».
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