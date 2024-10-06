غوارديولا يثني على كوفاسيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الكرواتي‭ ‬الدولي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬3‭/‬2‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.. ‬سجلنا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬وشعرنا‭ ‬أننا‭ ‬سنسيطر‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬يسجل‭ ‬هدفين‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬عادة،‭ ‬لقد‭ ‬دافعوا‭ (‬فولهام‭) ‬بخمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الخلف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دقيقتين‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬فرصتين،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭ ‬حر‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وهو‭ ‬كوفاسيتش‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬غوارديولا‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الهدفان‭ ‬جاءا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحجيم‭ ‬خطورته،‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬رائعا،‭ ‬والثاني‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬استغلال‭ ‬المزيد‭ ‬ضد‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬بخمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬كان‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬مهما‭ ‬حقا،‭ ‬الآن‭ ‬يعرف‭ ‬المنافسون‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تركه‭ ‬بمفرده،‭ ‬وإلا‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكانه‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬غوارديولا‭ ‬بفريق‭ ‬فولهام،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬فرصا‭ ‬وكانت‭ ‬الكرة‭ ‬بحوزته،‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬ولكننا‭ ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬تحدثنا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬وقلنا‭ ‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬سيكون‭ ‬لقاء‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬طويل،‭ ‬لقد‭ ‬خسر‭ ‬فولهام‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬وحقق‭ ‬نتائج‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬كان‭ ‬ماركو‭ ‬سيلفا‭ ‬مدربا‭ ‬استثنائيا‭ ‬وهو‭ ‬يتحسن‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬نحظى‭ ‬بسلسلة‭ ‬جيدة‭ ‬دون‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فقد‭ ‬فزنا‭ ‬ببعضها‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬سهل‮»‬‭.‬

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