غوارديولا يثني على كوفاسيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): أثنى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على لاعب وسطه الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش الذي لعب دورا محوريا في الفوز على فولهام 3/2 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفين.
وقال غوارديولا «أشعر أن المباراة لعبت بشكل جيد.. سجلنا الهدف الثالث وشعرنا أننا سنسيطر ولكن في تلك اللحظة لم نكن نعرف ما سيحدث».
وعن كوفاسيتش أوضح المدرب الإسباني «ربما يحدث ذلك عندما يسجل هدفين إنه ليس الرجل الذي يسجل عادة، لقد دافعوا (فولهام) بخمسة لاعبين في الخلف بعد أن بدأنا بشكل جيد حقا، في أول دقيقتين حصلنا على فرصتين، وكان هناك رجل واحد حر على حافة منطقة الجزاء وهو كوفاسيتش».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله «الهدفان جاءا بسبب عدم قدرتهم على تحجيم خطورته، كان الهدف الأول رائعا، والثاني أيضا».
وأشار «علينا استغلال المزيد ضد الفرق التي تلعب بخمسة لاعبين في الخلف، كان كوفاسيتش مهما حقا، الآن يعرف المنافسون أنهم لا يستطيعون تركه بمفرده، وإلا سيكون بإمكانه تسجيل هدف».
وأشاد غوارديولا بفريق فولهام، قائلا «صنع فرصا وكانت الكرة بحوزته، كانت مباراة صعبة ولكننا كنا نعلم ذلك، حيث تحدثنا مع الفريق وقلنا إن اليوم سيكون لقاء ليس سهلا بعد أسبوع طويل، لقد خسر فولهام مباراة واحدة فقط على ملعب أولد ترافورد وحقق نتائج لا تصدق في باقي المباريات».
وأضاف: «لسنوات عديدة كان ماركو سيلفا مدربا استثنائيا وهو يتحسن وعلينا أن نتعامل مع ذلك، نحظى بسلسلة جيدة دون الخسارة في ملعب الاتحاد، فقد فزنا ببعضها بهذه الطريقة، لا شيء في الحياة سهل».
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