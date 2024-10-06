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فان ديك: سننافس حتى اليوم الأخير

10/6/2024 7:09:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرغب‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬ديك‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬فريقه‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حتى‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أعوام‭.‬

وأسهم‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬في‭ ‬حفاظ‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الثمين‭ ‬والصعب‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬ليواصل‭ ‬أبناء‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرني‭ ‬سلوت‭ ‬تربعهم‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬قبل‭ ‬رزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

ويأمل‭ ‬الهولندي‭ ‬الدولي‭ ‬استمرار‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬التحسن،‭ ‬ونرغب‭ ‬في‭ ‬التحدي‭ ‬والتنافس‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬والفوز‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نركز‭ ‬عليه‭. ‬لقد‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ولكننا‭ ‬نريد‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬النجم‭ ‬الهولندي‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تنتظرنا‭ ‬بعد‭ ‬رزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬ولكن‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نستمتع‭ ‬بتلك‭ ‬الفترة؟‭ ‬أتطلع‭ ‬حقا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ينتابه‭ ‬الشعور‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬ويعول‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬خط‭ ‬دفاعه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تعرض‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬تشيلسي‭ ‬بملعب‭ (‬آنفيلد‭) ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬ليفربول،‭ ‬قال‭ ‬فان‭ ‬ديك‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نواصل‭ ‬العمل،‭ ‬ولا‭ ‬نشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬أبدا‭. ‬يمكننا‭ ‬دائما‭ ‬التحسن‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬احتجنا‭ ‬إلى‭ ‬أليسون‭ ‬مرتين،‭ ‬وربما‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬تجنبه‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الدفاع،‭ ‬فعلينا‭ ‬الدفاع‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتينا‭ ‬من‭ ‬قوة‮»‬‭.‬

وتقمص‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لليفربول‭ ‬ضد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬الذي‭ ‬مدد‭ ‬سلسلته‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

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