فان ديك: سننافس حتى اليوم الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): يرغب فيرجيل فان ديك قائد فريق ليفربول في أن يواصل فريقه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حتى المرحلة الأخيرة من عمر البطولة، في ظل سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 4 أعوام.
وأسهم فان دايك في حفاظ ليفربول على نظافة شباكه خلال فوز الفريق الثمين والصعب 1/صفر على مضيفه كريستال بالاس، في المرحلة السابعة للمسابقة، ليواصل أبناء المدرب الهولندي أرني سلوت تربعهم على قمة الترتيب قبل رزنامة المباريات الدولية المقبلة.
ويأمل الهولندي الدولي استمرار ليفربول على القمة، حيث صرح للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «نريد التحسن، ونرغب في التحدي والتنافس حتى اليوم الأخير والفوز والنجاح».
وأكد فان دايك في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «هذا ما نركز عليه. لقد حصلنا على الكثير من النقاط حتى الآن ولكننا نريد حصد المزيد».
وشدد النجم الهولندي: «ندرك مدى صعوبة المباريات التي تنتظرنا بعد رزنامة المباريات الدولية، ولكن لماذا لا نستمتع بتلك الفترة؟ أتطلع حقا إلى ذلك وآمل أن يكون كل لاعب في الفريق ينتابه الشعور نفسه». ويعول ليفربول على قوة خط دفاعه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث استقبل هدفين فقط في المسابقة حتى الآن.
ورغم ذلك، تعرض البرازيلي أليسون حارس مرمى الفريق لإصابة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الفريق المرتقبة أمام تشيلسي بملعب (آنفيلد) في 20 أكتوبر الجاري. وفي حديثه عن خط دفاع ليفربول، قال فان ديك: «من الواضح أننا نواصل العمل، ولا نشعر بالرضا أبدا. يمكننا دائما التحسن».
وتابع: «أعتقد أننا احتجنا إلى أليسون مرتين، وربما ثلاث مرات، أمام كريستال بالاس وهذا ما نحاول تجنبه. ولكن إذا كان يتعين علينا الدفاع، فعلينا الدفاع بكل ما أوتينا من قوة».
وتقمص البرتغالي ديوجو جوتا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد لليفربول ضد كريستال بالاس، الذي مدد سلسلته الخالية من الانتصارات إلى سبع مباريات في البطولة حتى الآن.
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