كلبة تنقذ مالكها الثمانيني من موت محتم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثبتت الكلاب أنها أكثر الأصدقاء وفاء للبشر، مثلما فعلت الكلبة التي أنقذت مالكها الثمانيني بقيادة ضابط أمريكي إلى منزله في أحد أرياف واشنطن.

وجلست الكلبة غيتا، 13 عاماً، في منتصف الطريق بحثاً عن المساعدة، بعدما أصيب مالكها في ساقه وسقط ولم ينهض لساعات طويلة في منزله في مقاطعة ستيفينز في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.





لم تبارح مكانها

وفي الأثناء، مر نائب مفوض المدينة في الشارع، وحاول إدخالها إلى سيارة الدورية ليتمكن من البحث عن مالكها، لكنها رفضت. فرضخ لرغبتها وتركها لتفقد المنازل في الشارع، علّه يكشف خيطاً يساعده على فهم نداء الكلبة. وعندما فقد الأمل، عاد إليها ووجدها في نفس المكان، فبدأ بتتبعها حتى قادته إلى كوخ صيفي صغير.





عمل بطولي

وسمع الشرطي صوت مسن يطلب المساعدة بينما كان على الأرض، على بعد مسافة قصيرة من المقصورة.

ووجده الضابط يعاني من حالة طبية، تتطلب بعض الأدوية، التي لم يتمكن من تناولها، بعد سقوطه وإصابة ساقه. وقال مكتب المفوض: "ربما كانت هناك عواقب وخيمة إذا لم

يعثر عليه".

وأشاد مكتب مفوض مقاطعة ستيفنز بالعمل البطولي للكلبة، التي أنقذت حياة مالكها، وفق بيان للشرطة المحلية ونقلت تفاصيله صحيفة ذا غارديان.

وأضاف البيان أن "ولاء وبطولة أصدقائنا ذوي الفراء لا يتوقف أبداً عن إدهاشنا".





حوادث سابقة

أعادت غيتا تسليط الضوء على بطولات الكلاب، فمنذ

أربعة أشهر، ركض كلب أربعة أميال للحصول على المساعدة لصاحبه الذي اصطدمت سيارته بوادٍ في ولاية أوريغون.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أنقذ رجل سقط في بحيرة متجمدة في ميشيغان، بعد أن أحضر له كلبه معدات إنقاذ بمساعدة ضابط شرطة.



